Губернаторам посоветовали быть на рабочих местах во время прямой линии с Путиным

«Прямая линия с Владимиром Путиным» 7 июня пройдет в новом формате: президент будет общаться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи. Губернаторам рекомендовали быть на рабочих местах и не уходить в отпуск.

Подробности 1 июня сообщает РБК со ссылкой на источник в руководстве одного из регионов, а также собеседника в кабмине и источник, близкий к Кремлю. Видеоконференция будет оперативно организована, когда президенту понадобится в режиме онлайн задать вопрос тому или иному чиновнику или главе субъекта Федерации в ответ на обращение или жалобу граждан.

Администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам смотреть прямую линию, рассказали РБК собеседники, близкие к руководству четырех регионов. «Просили не уходить в отпуска и быть на рабочем месте», — уточнил один из источников. По словам другого собеседника, «всех глав регионов просили быть на связи».

В предыдущие годы просьбы обязательно смотреть прямую линию со стороны Кремля не поступали, это было «на совести» каждого губернатора, утверждает источник, близкий к руководству одной из региональных администраций.

Просьбы быть у экранов аргументировались тем, что президент во время прямой линии может дать непосредственно поручение тому или иному губернатору, и каждый должен быть к этому готов, рассказывает источник, близкий к руководству одного из регионов. Губернаторы также должны быть готовы оперативно отреагировать на ту или иную просьбу или пожелание Путина разобраться с какой-либо проблемой, поясняет еще один собеседник

В этом году одним из новшеств прямой линии будет отсутствие аудитории в студии, сообщала ранее Русская служба Би-би-си. На такой шаг пошли, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей, пояснял один из источников телерадиокомпании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в нынешней прямой линии предусмотрен ряд технологических новаций, а сама она «будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии».

«Прямую линию с Владимиром Путиным» показывают с 2001 года. Когда он занимал пост премьер-министра, передача называлась «Разговор с Владимиром Путиным».