СМИ: Абрамович передумал получать инвестиционную визу в Британию

Российский миллиардер Роман Абрамович отозвал заявку на получение британской инвестиционной визы, которая оказалась ему не нужна после получения гражданства Израиля. Об этом 1 июня сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Инвестиционная виза выдается иностранцам, готовым вложить в экономику Великобритании более двух миллионов фунтов стерлингов. Она дает право в течение полугода находиться в стране и работать. Владелец израильского паспорта также может в течение шести месяцев жить в Великобритании, но не может вести там предпринимательскую деятельность.

Напомним, по данным издания Israel Hayom, 24 мая Абрамович прибыл в Израиль для получения гражданства. Все процедуры были завершены к 28 мая, когда на одного израильского гражданина стало больше. МВД республики заявило, что россиянин воспользовался правом на получение гражданства через этнические корни. Новый документ дает бизнесмену право безвизового въезда в 150 стран, включая Великобританию, которая в мае отказала владельцу «Челси» в визе, попросив объяснить происхождение средств.

Ранее сообщалось, что комитет по международным делам британского парламента разработал меры, которые должны помочь Лондону бороться с отмыванием денег российскими бизнесменами, а также оказать влияние на политику Владимира Путина. Для следующего санкционного удара были выбраны российские миллиардеры, которые, по мнению комитета парламента, связаны с Кремлем.

Принадлежащий Абрамовичу клуб «Челси» вскоре после получения им гражданства Израиля заморозил строительство нового стадиона в Великобритании. В сообщении клуба причиной такого шага назван «неблагоприятный инвестиционный климат».

По оценкам Forbes, состояние Романа Абрамовича составляет 10,8 млрд долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России в 2018 году он занимает 11-е место.