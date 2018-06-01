В Петербурге предложили выкупить таксиста за полмиллиона и полтинник

Приехавшего на вызов таксиста в Петербурге взял в плен неизвестный клиент. Свободу водителя оценили чуть больше, чем в полмиллиона, а выкупить похищенного предложили близкому родственнику.

Как стало известно «Фонтанке», за полчаса до полуночи 31 мая в полицию Выборгского района с заявлением о похищении обратился 22-летний уроженец Узбекистана. Он рассказал, что за сутки до этого в плену у неизвестных оказался его старший брат, который в Петербурге работает водителем такси. Захват произошел на Лесном проспекте, 37/1, куда накануне ночью приехала заказанная машина. По словам заявителя, его родственника скрутил клиент и увез в неизвестном направлении.

Подробности случившегося, по всей видимости, рассказал сам похищенный, которого немногим позже вынудили позвонить родственнику и назвать цену своей свободы – 550 тысяч рублей. Сумма для нигде не работающего оказалась неподъёмной и он привлёк к поискам полицию.