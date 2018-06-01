В Кронштадте ищут развратника, польстившегося на школьницу

В Кронштадте устанавливают личность развратника, который домогался до ребенка.

Как стало известно «Фонтанке», в семь вечера 31 мая в ОМВД по Кронштадтскому району обратилась 33-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее дочь, ученица пятого класса, стала жертвой развратника. Причем растлевали девочку 12-ти лет не раз и не два — преступления совершались на территории города больше месяца, с апреля по май. По факту было возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

По заявлению родственников был задержан мужчина 26-ти лет. Но, вручив ему протокол за мелкое хулиганство, сотрудники правоохранительных органов отпустили его из отдела. Поиски реального злоумышленника продолжаются.