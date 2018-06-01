Контрразведка Украины отрицает связь с организатором покушения на Бабченко
Борис Герман, подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с контразведкой. Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко после заседания Шевченковского районного суда Киева,
«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию, это неправда», — цитирует Кравченко «112 Украина». Он добавил, что подозреваемый не является и не никогда был агентом Служб безопасности Украины или контрразведки.
В четверг, 31 мая, суд арестовал Германа на два месяца по подозрению в том, что он передавал деньги предполагаемому киллеру, чтобы он убил Бабченко. В прокуратуре сказали, что средства были переданы «неустановленными личностями» из России, а сам Герман хотел скрыться после преступления в Италии.
Сам Герман ранее пояснял, что к нему обратился некий гражданин Украины, который готовит беспорядки на Украине по указанию из России.
Подозрительного украинца, который предположительно живет в Москве зовут Вячеслав Пивоваркин, он якобы отвечает «за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента», рассказал Герман. И заверил, что общался с Пивоваркиным исключительно под контролем контрразведки.
Претензий к «исполнителю» покушения Цымбалюку и самому Бабченко у Германа нет.
«Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенного безоружного. И все прекрасно знали, когда но выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили», — подчеркнул он.
Справка:
Напомним, исполнителем покушения был бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. Якобы именно ему Герман передал 40 тысяч долларов за убийство Бабченко.
О смерти Аркадия Бабченко вечером 29 мая сообщила полиция Киева. Широкий резонанс затронул официальные ведомства России: МИД выражал соболезнования, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила о готовности оказать поддержку семье убитого. На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ и сообщил, что участвовал в спецоперации.
Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977 году. Участник двух чеченских кампаний, воспоминания о которых легли в основу его рассказов о войне. После армии пытался работать на телевидении и в печатной прессе. Свои публикации в соцсетях называет проектом «Журналистика без посредников». В 2012 году в отношении него было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. В декабре 2016-го он заявил, что не сожалеет о катастрофе военного самолета над Черным морем, а через несколько месяцев уехал из страны, объяснив это угрозами в свой адрес. С августа 2017 года постоянно проживает в Киеве, ведет авторскую программу на крымско-татарском телеканале ATR.