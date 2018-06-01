Контрразведка Украины отрицает связь с организатором покушения на Бабченко

Борис Герман, подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с контразведкой. Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко после заседания Шевченковского районного суда Киева,

«Та информация, которой мы располагаем, не подтверждает данную информацию, это неправда», — цитирует Кравченко «112 Украина». Он добавил, что подозреваемый не является и не никогда был агентом Служб безопасности Украины или контрразведки.

В четверг, 31 мая, суд арестовал Германа на два месяца по подозрению в том, что он передавал деньги предполагаемому киллеру, чтобы он убил Бабченко. В прокуратуре сказали, что средства были переданы «неустановленными личностями» из России, а сам Герман хотел скрыться после преступления в Италии.

Сам Герман ранее пояснял, что к нему обратился некий гражданин Украины, который готовит беспорядки на Украине по указанию из России.

Подозрительного украинца, который предположительно живет в Москве зовут Вячеслав Пивоваркин, он якобы отвечает «за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента», рассказал Герман. И заверил, что общался с Пивоваркиным исключительно под контролем контрразведки.

Претензий к «исполнителю» покушения Цымбалюку и самому Бабченко у Германа нет.

«Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенного безоружного. И все прекрасно знали, когда но выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили», — подчеркнул он.