Во «ВКонтакте» рассказали про методы борьбы с «колумбайн-сообществами»

В социальной сети «ВКонтакте» мониторят так называемые «колумбайн-сообщества», в которых призывают к насилию в школе. Команда модерации реагирует в течение одного часа или нескольких минут.

«Мы проводим проактивный мониторинг страниц с призывами к насилию в школах и другим противоправным контентом и внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и общественников», — цитирует представителя пресс-службы соцсети РБК со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, все пользователи и сообщества, которые связаны с этой темой «оперативно ​блокируются» как во время собственного мониторинга «ВКонтакте», так и после обращения государственных регуляторов.

«Кроме того, модераторы запускают машинный поиск запрещенного правилами контента на всем сайте», — сказали представитель социальной сети. Таким образом, невозможно загрузить ранее заблокированный материал, пояснили в «ВКонтакте».

«Колумбайнеры»- это подражатели двух американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые совершили массовое убийство в американской школе Коллумбайн в 1999 году и покончили с собой. Всего они убили 13 человек.

В январе депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Роскомнадзор с требованием проверить в «ВКонтакте» группы, которые посвящены этому движению.

В мае депутат от фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, который предлагает блокировать группы, побуждающие подростков совершать насилие, в том числе «колумбайн-сообщества». Законодательная инициатива предлагает ввести против таких групп порядок, как и в отношении «групп смерти».