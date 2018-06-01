Киевляне перегородили дорогу «машине из кортежа Порошенко», сбившей велосипедиста

После ДТП на нерегулируемом перекрёстке в Киеве горожане не дали водителю уехать с места происшествия. Сообщается, что автомобиль ехал первым в кортеже президента Петра Порошенко.

На перекрёстке в Дарницком районе Киева собрались десятки человек, пишет 1 июня РБК. Они не дали уехать машине, которая сбила 13-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал пешеходный переход без светофора, после столкновения у него сломаны рука и нога, травмирована голова. СМИ уточняют, что водитель якобы показывал полиции «корочки» госорганов, а сотрудники правоохранительных органов не хотели составлять на него протокол, что и вызвало народный гнев. Источники издания «Вести» подтвердили, что автомобиль ехал первым в кортеже Порошенко, однако в самой администрации этот факт опровергли. Ответственность на себя официально взяла полиция, якобы устроивший ДТП Volkswagen принадлежит МВД Украины и выполнял спецзадание.