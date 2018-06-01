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01.06.2018 00:27

Кадыров привезёт в Россию из Ирака 94 ребёнка

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает возвращать в Россию детей осуждённых в Ираке женщин. В июне он намерен привезти 25 человек, всего готовятся документы для 94. 

Об этом Кадыров написал в своём канале в Telegram 31 мая. Дети разделены на две группы. Первая, 49 человек, это те, кто родился на территории России, у них меньше проблем с документами, часть уже готова вернуться, перевезти 25 детей планируется в июне. Ещё 45 — это те, кто родился уже за пределами России, процесс их возвращения, как пишет глава Чечни, крайне сложный. Чтобы задачу упростить, Кадыров намерен обратиться к родственникам этих детей с предложением сдать анализ ДНК. «Это позволит установить факт гражданства ребёнка и упростит процедуру возвращения», – пишет глава республики.   Он также отметил, что с правительством Ирака существует соглашение — российских детей не отдадут на усыновление в иракские семьи. 

Напомним, Кадыров вывозит детей женщин, которые осуждены или ждут суда за преступления, связанные с терроризмом. Так, по информации чеченского лидера, до конца жизни в тюрьмах Ирака останется 21 россиянка, ещё две приговорены к смертной казни, 26 пока находятся в заключении, ожидая суда. 

Кадыров уже перевёз на территорию России из Ирака пятерых детей, всего к ноябрю 2017 года из горячих точек Сирии и Ирака было вывезено 48 российских граждан. Президент России Владимир Путин оценил его действия и обещал помогать


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31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
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