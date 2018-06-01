Кадыров привезёт в Россию из Ирака 94 ребёнка

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает возвращать в Россию детей осуждённых в Ираке женщин. В июне он намерен привезти 25 человек, всего готовятся документы для 94.

Об этом Кадыров написал в своём канале в Telegram 31 мая. Дети разделены на две группы. Первая, 49 человек, это те, кто родился на территории России, у них меньше проблем с документами, часть уже готова вернуться, перевезти 25 детей планируется в июне. Ещё 45 — это те, кто родился уже за пределами России, процесс их возвращения, как пишет глава Чечни, крайне сложный. Чтобы задачу упростить, Кадыров намерен обратиться к родственникам этих детей с предложением сдать анализ ДНК. «Это позволит установить факт гражданства ребёнка и упростит процедуру возвращения», – пишет глава республики. Он также отметил, что с правительством Ирака существует соглашение — российских детей не отдадут на усыновление в иракские семьи.

Напомним, Кадыров вывозит детей женщин, которые осуждены или ждут суда за преступления, связанные с терроризмом. Так, по информации чеченского лидера, до конца жизни в тюрьмах Ирака останется 21 россиянка, ещё две приговорены к смертной казни, 26 пока находятся в заключении, ожидая суда.

Кадыров уже перевёз на территорию России из Ирака пятерых детей, всего к ноябрю 2017 года из горячих точек Сирии и Ирака было вывезено 48 российских граждан. Президент России Владимир Путин оценил его действия и обещал помогать.