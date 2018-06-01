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01.06.2018 00:06

Олег Знарок покидает СКА

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Олег Знарок покидает команду. Об этом говорится в сообщении клуба, опубликованном на официальном сайте 31 мая.

Вместе со Знарком из СКА уходят тренеры Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. Отметим, за 2 сезона в Петербурге Знарок и его специалисты выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России и обладателями Кубка Континента.  

«Благодаря, в том числе, работе тренерского штаба Олега Знарка СКА подготовил 15 хоккеистов для сборной страны, которая завоевала первое за 26 лет золото Олимпийских игр. Победы СКА и сборной России принесли радость миллионам болельщиков в Петербурге и по всей стране, а высокие спортивные результаты стали лучшей оценкой деятельности тренерского штаба в последние два сезона», – говорится в сообщении клуба. 

Напомним, 12 апреля Олег Знарок также покинул пост главного тренера российской сборной по хоккею. На его место был назначен Илья Воробьев. 19 мая появилась информация, что Федерация хоккея России (ФХР) предложила Знарку продолжить работу в качестве консультанта.


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