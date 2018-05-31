Флотилия из 56 надводных роботов прошла испытания в Китае

Флотилию из 56 надводных роботов показала в деле китайская компания Yunzhou Intelligence Technology. Об этом 31 мая пишет портал N+1.

Группой роботов управлял оператор с роботизированного катера, который сопровождал флотилию. Это одни из самых масштабных испытаний подобных устройств. Роботы выполняли обход имитируемых и реальных препятствий в Южно-Китайском море. Они шли в строю, обходили сопровождающий катер и вновь восстанавливали строй.

Не обошлось и без «художественных элементов» – так, группа роботов составила несколько фигур — в том числе, силуэт авианосца.

Отметим, сейчас несколько компаний в мире работают над программным обеспечением, которое позволяет управлять сразу целыми группами беспилотных аппаратов. Так, на открытии Олимпиады в Пхенчхане Intel установила мировой рекорд по одновременному управлению дронами — операторы контролировали 1218 квадрокоптеров.