Не только забег и велопробег: что еще будет на ЗСД фесте

Участников и гостей Фестиваля ЗСД ждет насыщенный день. Здесь с 14.00 и до ночи будет весело и интересно: выступления артистов, лекции, спортивные мастер-классы, семейные турниры, прочие активности и ценные призы от партнеров фестиваля .

Площадка фестиваля – пространство на Богатырском проспекте, 42, рядом с гипермаркетом "О’КЕЙ".

Здесь расположены сразу три активные зоны: главная сцена, площадка спортивных активностей и лекторий. Маленьких участников будут ждать в детском шатре Gorilla Park.

В 14.00 активный старт задаст спортивная разминка и функциональный тренинг от Артема Малютина (I Love Super Sport).

На главной сцене начнется программа «0+. Развлекать малышей, да и всех окружающих, будут детские коллективы и вовсе не злые Angry Birds из Activity Park. Они покажут мультфильмы под открытым небом.

В 16.30 сцена перейдет к стендаперам Comedy Club Санкт-Петербург Валентину Сидорову и дуэту «На повороте». А затем – к музыкальным артистам.

Параллельно, с 14.00, на спортивной площадке мастер-классы будут чередоваться с состязаниями – велотурниром и семейными соревнованиями.

С 15.00 заработает лекторий. В нем профессиональные спортсмены поделятся лайфхаками, расскажут о полезных нагрузках и правильной экипировке. Программу лектория и спортплощадки мы опубликовали отдельно.

В 18.50 «Фестиваль ЗСД» откроется официально, с фанфарами. То есть с оркестром «Олимпик Брасс».

Участники забега пойдут к линии старта, а зрители смогут следить за видеотрансляцией гонки и наслаждаться концертом.

Прямую трансляцию ЗСД фестиваля можно будет также смотреть на сайте интернет-газеты "Фонтанка.ру" и на канале ТелеДом – через кабельные сети и спутник.

Старт велопробега назначен на 22.00. Сразу после – будем награждать самых быстрых в забеге.

Главная сцена завершит работу в 23.00. Велосипедисты смогут финишировать вплоть до полуночи.

Велозона

Для фанатов двухколесного транспорта мы предусмотрели собственное пространство.

Зарегистрированные участники смогут оставить велосипед на парковке и поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и лекциях. Чтобы во время велопробега ничто не отвлекало от новых впечатлений и захватывающих видов, Birota откроет на фестивале станцию техобслуживания. На ней можно будет бесплатно подготовить велосипед к заезду.

В бесплатное ТО входит:

Регулировка заднего и переднего переключателей скоростей, тормозов.

Проверка рулевой колонки и устранение люфта.

Проверка и протяжка крепления шатунов и педалей.

Регулировка давления в шинах и высоты сидения.

Второй пункт техобслуживания от "ВелоДрайв", где участники смогут бесплатно пройти техническое обслуживание своего велосипеда.

Также наш велопартнер привез на площадку больше 100 велосипедов, которые зарегистрированные участники велопробега бесплатно арендовали заранее.

Если не успеете украсить велосипед или оставите дома ремкомплект для покрышки, выручит магазин «Алиенбайк». Аксессуары для велосипеда можно будет заполучить и в качестве приза.

«Алиенбайк» проведет турниры с ценными и приятными призами для победителей.

Главное – вовремя подкрепиться

Мы не пустим на старт голодных участников. Всех без разбору – бегунов, велосипедистов, гостей, – бесплатно накормит здоровыми кашами «Ясно солнышко» от «Петербургского мельничного комбината».

Фото участников соревнований

Профессиональные фотографы будут снимать участников забега и велопробега на дистанции и финише. Главное, улыбайтесь.

Затем фотографии можно будет просто скачать на сайте «Марафон Фото». Для этого:

1. Зарегистрируйтесь на marathon-photo.ru.

2. Вбейте в поиске название соревнования, ваш стартовый номер или фамилию.

3. Оформляйте заказ, как в обычном интернет-магазине.

Чтобы быстрее и проще найти свою фотографию компания рекомендует закрепить стартовый номер так, чтобы его было хорошо видно.

Безопасность

Компании PAROC мы доверили создание ограждений стартовой зоны. Получилось необычно.

На случай нештатных ситуаций на фестивале будут дежурить врачи частной скорой помощи «КОРИС» .Бегунов и велосипедистов ЗСД-феста будут сопровождать врачи Euromed Express.

Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ». Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.