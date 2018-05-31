Для ЧМ-2018 придумали новый дорожный знак

Новый знак, запрещающий движение пассажирских автобусов, появится в городах, где проводится ЧМ-2018, с 1 июня.

Об этом говорится в постановлении правительства, которое было опубликовано 31 мая. На круглом запрещающем знаке будет изображён автобус. Регулярные рейсы внутри городов запрет не затронет, а зона действия распространится от места установки до ближайшего перекрёстка, а в случае его отсутствия — до конца населенного пункта. Знак начнёт действовать с 1 июня и будет висеть на въездах в города до конца чемпионата, 17 июля.

Так, судя по описанию, может выглядеть новый знак

Напомним, в 11 городов, которые принимают игры чемпионата мира по футболу в России, не пустят пассажирские автобусы, не оборудованные системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Под запрет попадают транспортные средства, в которых возможна перевозка более девяти человек, предназначенные для заказных, туристических или регулярных перевозок.