Еще
01:04 01.06.2018
Пришлите свою новость!
01:03
Флотилия из 56 надводных роботов прошла испытания в Китае
00:47
Киевляне перегородили дорогу «машине из кортежа Порошенко», сбившей велосипедиста
00:27
Кадыров привезёт в Россию из Ирака 94 ребёнка
00:06
Олег Знарок покидает СКА
31/05
Для ЧМ-2018 придумали новый дорожный знак
31/05
Подозреваемый по делу Бабченко уверяет, что работал на украинскую контрразведку и боролся с "фондом Путина"
31/05
На стройплощадке в Калининском районе погиб рабочий
31/05
Может закрыться издательство «Наука»
31/05
Козак взялся за бензин: акцизы снижают с 1 июня
31/05
Подозреваемый в организации покушения на Бабченко арестован
31/05
Canon спустя 81 год прекращает продажу пленочных фотокамер
31/05
В Нидерландах не исключают вины Киева в крушении «Боинга» над Донбассом
31/05
Консул Украины в Германии уволен за антисемитизм
31/05
ЗСД фест: что делать, если не успел получить стартовый номер?
31/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 мая
31/05
В Уганде ввели налог на пользование соцсетями
31/05
Бабченко: В морге я изображал мертвого
31/05
Двор петербургского театра превратится в площадку для open-air’ов
31/05
Горожанам о долгах по квартплате из прошлого расскажут специальные комиссии
31/05
"Киллер" Бабченко раскрыл свою личность
31/05
В Новой Голландии открывается дикий полосатый сад
31/05
«Ашан» приостановил продажу огнеопасных «бутылок-мячей» после публикации «Фонтанки»
31/05
Журналист Бойко: Заказчик убийства Бабченко был помощником украинских депутатов
31/05
ЕС оспорит повышение торговых пошлин США или введет ответные санкции
31/05
Бабченко не смог отказаться от предложения Порошенко стать украинцем
31/05
В Люксембурге создают автомобиль на воздухе, заправляемый за 2 минуты
31/05
Минтранс Малайзии о крушении «Боинга»: Нет доказательств вины России
31/05
Стало известно имя предполагаемого заказчика убийства Бабченко
31/05
В Шушарах сотни мамочек потребовали строительства детских садов и школ
31/05
Мексика вводит ответные пошлины на товары из США
31/05
В Петербурге одну легковушку перевернул мусоровоз, а на другой повисла «Газель»
31/05
Bloomberg: Трамп за год президентства потерял 100 млн долларов
31/05
Юнкер пообещал ответ Евросоюза на заградительные пошлины США в ближайшие часы
31/05
«Капитан Поникаровский» столкнулся с причалом в морском порту
31/05
Горожан приглашают на «Чистые игры»
31/05
Пока Смольный думает, «мост глупости» работает
31/05
За покрасневшую Мурзинку предпринимателей оштрафовали на 150 тысяч
31/05
США ввели заградительные пошлины на европейскую сталь и алюминий
31/05
СМИ: Мутко будет курировать Крым и Севастополь
31/05
У таможни на российско-финской границе появился автомобиль-рентген
31/05
Эксперты: россияне стали больше есть сладости
31/05
Бегунов и велосипедистов ЗСД-феста будут сопровождать врачи Euromed Express
31/05
Датский парламент запретил никабы на улицах
31/05
В России заблокирован белорусский сайт «Хартия'97»
31/05
ИТМО учредил стипендию для киберспортсменов
31/05
В Петербурге пройдет массажный марафон в помощь центру «Антон тут рядом»
31/05
Папа римский поддержал единство Православной церкви
31/05
Росстат: за неделю бензин вырос в цене на 80 копеек за литр
31/05
Аваков о «смерти» Бабченко: МВД не станет прислушиваться к мнению международных организаций
31/05
Международная федерация журналистов осудила инсценировку убийства Бабченко
31/05
Нарусова предложила обменять Сенцова на Вышинского
31/05
Порошенко об инсценировке убийства Бабченко: Надо осуждать не Украину, а Россию
31/05
Бомбу на «Старой Деревне» не нашли
31/05
Петербургские туристы в Тунисе почувствовали себя заложниками из-за атаки протестующих
31/05
В Симферополе из-за кражи кабеля отрубился телефон скорой
31/05
ГИБДД предлагает обсудить: как добиться нулевой смертности в ДТП в 94 пунктах
31/05
ОНФ посчитал: лишь 78% майских указов выполнены
31/05
"Зенит" в шоке от отставки Зидана из "Реала": вовремя подписали Семака
31/05
Американские истребители «Гроулер» впервые прилетят в Финляндию
31/05
«Старая Деревня» закрыта на проверку
31/05
Шойгу пригласил министра обороны Израиля на парад Победы
31/05
В Упсала-Цирке пройдёт детская благотворительная гаражная распродажа
31/05
В Петербурге СК за месяц завершил расследование дела подруги Анны Семенович, решившей насолить экс-супругу
31/05
ГАТИ возбудила дело против ГУДП «Центр» из-за парковки на Невском
31/05
Петербургская Царица ночи вечером явит миру пять-шесть цветков
31/05
Май в Петербурге побил рекорд столетней давности
31/05
Дети с инвалидностью со всей России соревновались на роликах в Петербурге
31/05
«Матч ТВ» покажет все игры мундиаля
31/05
Назарбаев получил пожизненные полномочия
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
31.05.2018 23:43

Для ЧМ-2018 придумали новый дорожный знак

Новый знак, запрещающий движение пассажирских автобусов, появится в городах, где проводится ЧМ-2018, с 1 июня. 

Об этом говорится в постановлении правительства, которое было опубликовано 31 мая. На круглом запрещающем знаке будет изображён автобус. Регулярные рейсы внутри городов запрет не затронет, а зона действия распространится от места установки до ближайшего перекрёстка, а в случае его отсутствия — до конца населенного пункта. Знак начнёт действовать с 1 июня и будет висеть на въездах в города до конца чемпионата, 17 июля. 

Так, судя по описанию, может выглядеть новый знак
Так, судя по описанию, может выглядеть новый знак

Напомним, в 11 городов, которые принимают игры чемпионата мира по футболу в России, не пустят пассажирские автобусы, не оборудованные системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Под запрет попадают транспортные средства, в которых возможна перевозка более девяти человек, предназначенные для заказных, туристических или регулярных перевозок. 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19

В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа

Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23

Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен

Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Для ЧМ-2018 придумали новый дорожный знак
В Люксембурге создают автомобиль на воздухе, заправляемый за 2 минуты
Основного конкурента Uber родом из Эстонии оценили в 1 млрд долл.
В России начались продажи Chevrolet Traverse – с Петербурга
Спор о ПДД на Культуры разрешили при помощи травматики
Китайцы сделали свой Lamborghini Urus, но посимпатичнее. И дешевле 1 млн руб.
Кортеж «Кортежей» показала среди игрушек и платьев девочка-блогер
Subaru вернула в Россию седан Legacy
В Петербурге детские автобусы 4 часа не могут уехать в лагерь из-за неправильно оформленных документов
Skoda сделала бронированный Superb, защищающий от разрывов гранат
Петербург растерялся: пробок нет
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Водительские права с отсрочкой
Автопром сбавит скорость
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Смотрите-ка, это ж Джонни Депп!»

кадр из видео/vk.com

В Петербурге ветер валит деревья, страдают автомобили

Акция памяти Бабченко у Соловецкого камня превратилась в праздник

Новости компаний
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
СК «Полис Групп»
21.03.2018 12:22
Паркинг в ЖК «Мой город» - от 260 тыс. рублей
Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж паркинга в ЖК «Мой город» дом №12.
фото из архива FIT SERVICE
21.03.2018 09:00
В Санкт-Петербурге открылся автосервис федеральной сети FIT SERVICE
16 марта состоялось открытие автосервиса FIT SERVICE в Санкт-Петербурге. Первый в нашем городе и 113-ый в России.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.