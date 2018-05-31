Подозреваемый по делу Бабченко уверяет, что работал на украинскую контрразведку и боролся с "фондом Путина"
Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко предприниматель Борис Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку.
Как пишет «Украинская правда», об этом стало известно 31 мая в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Герману. Суд арестовал его на 2 месяца. При этом бизнесмен рассказал, что все это время сотрудничал с контрразведкой. По словам Германа, к нему обратился некий гражданин Украины, который готовит беспорядки на Украине по указанию из России.
«Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен руководству контрразведки, потому что считаю, что это работа контрразведки, а не СБУ», — заявил Борис Герман.
Подозрительного украинца зовут Вячеслав Пивоваркин, он якобы отвечает «за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента», рассказал Герман. И заверил, что общался с Пивоваркиным исключительно под контролем контрразведки.
Претензий к «исполнителю» покушения Цымбалюку и самому Бабченко у Германа нет.
«Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенного безоружного. И все прекрасно знали, когда но выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили», — подчеркнул он.
Информация о сотрудничестве Германа с контрразведкой для прокуратуры стала неожиданностью, ее обещали проверить, однако прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко усомнился в достоверности этих сведений. По его словам, они противоречат данным «негласных следственно-розыскных действий».
Справка:
Напомним, исполнителем покушения был бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. Якобы именно ему Герман передал 40 тысяч долларов за убийство Бабченко.
О смерти Аркадия Бабченко вечером 29 мая сообщила полиция Киева. Широкий резонанс затронул официальные ведомства России: МИД выражал соболезнования, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила о готовности оказать поддержку семье убитого. На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ и сообщил, что участвовал в спецоперации.
Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977 году. Участник двух чеченских кампаний, воспоминания о которых легли в основу его рассказов о войне. После армии пытался работать на телевидении и в печатной прессе. Свои публикации в соцсетях называет проектом «Журналистика без посредников». В 2012 году в отношении него было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. В декабре 2016-го он заявил, что не сожалеет о катастрофе военного самолета над Черным морем, а через несколько месяцев уехал из страны, объяснив это угрозами в свой адрес. С августа 2017 года постоянно проживает в Киеве, ведет авторскую программу на крымско-татарском телеканале ATR.