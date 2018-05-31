Подозреваемый по делу Бабченко уверяет, что работал на украинскую контрразведку и боролся с "фондом Путина"

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко предприниматель Борис Герман заявил, что работал на украинскую контрразведку.

Как пишет «Украинская правда», об этом стало известно 31 мая в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Герману. Суд арестовал его на 2 месяца. При этом бизнесмен рассказал, что все это время сотрудничал с контрразведкой. По словам Германа, к нему обратился некий гражданин Украины, который готовит беспорядки на Украине по указанию из России.

«Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине. Этот факт был доложен руководству контрразведки, потому что считаю, что это работа контрразведки, а не СБУ», — заявил Борис Герман.

Подозрительного украинца зовут Вячеслав Пивоваркин, он якобы отвечает «за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента», рассказал Герман. И заверил, что общался с Пивоваркиным исключительно под контролем контрразведки.

Претензий к «исполнителю» покушения Цымбалюку и самому Бабченко у Германа нет.

«Цымбалюк был выбран для этой своей миссии контрразведкой, потому что известен по своей деятельности во время АТО. Он батюшка и никогда в жизни не будет убивать любого человека, особенного безоружного. И все прекрасно знали, когда но выбирали, что он побежит в СБУ все это рассказывать, их на фронте этому научили», — подчеркнул он.

Информация о сотрудничестве Германа с контрразведкой для прокуратуры стала неожиданностью, ее обещали проверить, однако прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко усомнился в достоверности этих сведений. По его словам, они противоречат данным «негласных следственно-розыскных действий».