На стройплощадке в Калининском районе погиб рабочий

Мужчина погиб, упав с высоты на стройплощадке на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге.

О трагедии «Фонтанке» рассказали очевидцы вечером 31 мая. По словам читателей, рабочий упал с высоты на стройплощадке ЖК «Кирилл и Дарья» в Калининском районе. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили, что возле дома 12 на проспекте Маршала Блюхера разбился мужчина. Его личность пока неизвестна, на вид ему было около тридцати лет. Обстоятельства трагедии выясняет полиция.