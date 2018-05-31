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31.05.2018 22:42

Козак взялся за бензин: акцизы снижают с 1 июня

Стоимость акцизов на тонну бензина и дизеля снизится на три и две тысячи рублей соответственно уже с 1 июня. Как пишет 31 мая РБК, решение было принято еще 30 мая на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

На совещании обсуждались процессы снижения стоимости акцизов и дальнейшего выравнивания ситуации на розничном рынке топлива. Для этого, как и предполагалось ранее, было решено снизить стоимость акцизов на тонну бензина и дизеля. Кроме того, решено не повышать акцизы с 1 июля, ранее шла речь о дополнительных 700 рублях за тонну. 

Напомним, ранее о необходимости снизить стоимость акцизов на топливо говорил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин. Разговоры об этом начались на фоне данных Росстата о слишком быстром росте цен на бензин. «Фонтанка» подробно писала о том, что увеличение стоимости топлива может разогнать и в целом инфляцию. 


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