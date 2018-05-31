Подозреваемый в организации покушения на Бабченко арестован

Шевченковский районный суд Киева арестовал Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщается 31 мая на официальной странице суда в Facebook, Герману избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля 2018 года. Предпринимателя, который возглавляет украино-германский завод по производству оружия для Минобороны и СБУ, обвиняют по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация приготовления к террористическому акту, то есть до применения оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека). Напомним, исполнителем покушения был бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. Якобы именно ему Герман передал 40 тысяч долларов за убийство Бабченко. Сам предприниматель говорит о провокации СБУ.

Справка:

О смерти Аркадия Бабченко вечером 29 мая сообщила полиция Киева. Широкий резонанс затронул официальные ведомства России: МИД выражал соболезнования, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила о готовности оказать поддержку семье убитого. На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ и сообщил, что участвовал в спецоперации.

Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977 году. Участник двух чеченских кампаний, воспоминания о которых легли в основу его рассказов о войне. После армии пытался работать на телевидении и в печатной прессе. Свои публикации в соцсетях называет проектом «Журналистика без посредников». В 2012 году в отношении него было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. В декабре 2016-го он заявил, что не сожалеет о катастрофе военного самолета над Черным морем, а через несколько месяцев уехал из страны, объяснив это угрозами в свой адрес. С августа 2017 года постоянно проживает в Киеве, ведет авторскую программу на крымско-татарском телеканале ATR.