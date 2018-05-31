Canon спустя 81 год прекращает продажу пленочных фотокамер

Компания Canon официально объявила о том, что прекращает продажи пленочной фотокамеры EOS-1V. Об этом 31 мая пишет издание Petapixel.com.

Отметим, производство EOS-1V закрылось в 2010 году. Впрочем, обслуживать фотокамеру обещают до 31 октября 2025 года, однако в случае нехватки деталей заявки на ремонт начнут отклонять уже с октября 2020-го.

EOS-1V — последняя профессиональная пленочная фотокамера, которую Canon выпустил в 2000 году. С 2010-го компания распродает остатки со складов. Canon была основана в 1937 году и начинала именно с производства фотоаппаратов. Первую цифровую камеру компания выпустила в 1986 году.

При этом прямой конкурент Canon, Nikon, пока продолжает продавать пленочные фотокамеры — в частности, Nikon F6 и Nikon FM10.