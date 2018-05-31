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31.05.2018 22:02

Canon спустя 81 год прекращает продажу пленочных фотокамер

Компания Canon официально объявила о том, что прекращает продажи пленочной фотокамеры EOS-1V. Об этом 31 мая пишет издание Petapixel.com. 

Отметим, производство EOS-1V закрылось в 2010 году. Впрочем, обслуживать фотокамеру обещают до 31 октября 2025 года, однако в случае нехватки деталей заявки на ремонт начнут отклонять уже с октября 2020-го. 

EOS-1V — последняя профессиональная пленочная фотокамера, которую Canon выпустил в 2000 году. С 2010-го компания распродает остатки со складов. Canon была основана в 1937 году и начинала именно с производства фотоаппаратов. Первую цифровую камеру компания выпустила в 1986 году. 

При этом прямой конкурент Canon, Nikon, пока продолжает продавать пленочные фотокамеры — в частности, Nikon F6 и Nikon FM10.


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Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
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