Все о суперкубке «Пробеги Петербург»

3 «Пробеги Петербург» – кто эти люди?!

86 марафонцев подтвердили свое участие в состязании. Некоторые из них дали "Фонтанке" блиц-интервью:

- Когда начал заниматься бегом и почему?

- Какая мотивация?

- Почему решились участвовать в Кубке «Пробеги Петербург»?

🏃 Александр Евдокимов, работает на стыке IT-индустрии и строительства. Максимум свободного времени проводит со своей семьей - женой и двумя дочерьми.

- Когда начал заниматься бегом и почему?

"Бегать начал с марта 2015 Мои друзья подарили мне на день рождения бутылку коньяка моего года рождения. Я высказал мысль, что мы должны что-нибудь сделать нестандартное, прежде чем открыть бутылку. Например, пробежать марафон. Через две недели у меня состоялась первая пробежка (и двух километров пробежать не смог). В результате через полтора года мы с моим другом Володей вместе пробежали наш первый марафон".

- Какая мотивация?

"Я предпочитаю тренироваться рано утром (чтобы вечера проводить с семьей). Мне очень нравятся ощущения после тренировки – свежесть и ясность сознания в течение всего дня. Если совсем уж лень, то пропускаю тренировку – я же тренируюсь ради своего удовольствия".

- Почему решились участвовать в Кубке «Пробеги Петербург»?

"Точно не ради победы. Я медленный бегун и трезво оцениваю свои возможности. Мне интересно поучаствовать в этом новом проекте моего любимого и родного города, посмотреть и понаблюдать за людьми, которые будут в нем участвовать. Постараюсь получить от забегов максимум положительных эмоций!".

🏃 Юрий Строфилов, организатор ночного трейла «Белая Ночь» в Сестрорецке. Один из инициаторов кубка "Пробеги Петербург".

- Когда начал заниматься бегом и почему?

"Бег – это самый простой вид спорта. Ты вышел из квартиры – и у тебя уже началась тренировка. Не надо ни с кем договариваться, не нужно никаких сооружений, надел кроссовки и побежал. Плюс, ты сам планируешь свое тренировочное время. Всегда в течении дня можно найти час для себя и выйти на пробежку".

- Какая мотивация?

"Для меня самая главная мотивация – это полтора часа свободного времени в день. Время, когда ты находишься только с самим собой. Никто тебя не дергает, тебе не нужно ни с кем коммуницировать. Ты можешь подумать о чем-то своем. Можешь послушать интересную аудиокнигу и целый час тебя не будут беспокоить".

- Идея Кубка «Пробеги Петербург» и мотивация для участников. Что нужно себе сказать, чтобы не сдаться после первого старта?

"Проблема мотивации – это надуманная проблема. Если человек хочет бегать, то он бегает, а если нет, то его ничто не заставит продержаться на дистанции даже 10 минут. Так же и с забегом. Либо ты созрел и готов бежать, либо нет. Если ты научился получать удовольствие от забегов, то ты не можешь не бежать. Это внутренняя потребность, которая высвобождает так много энергии, что ты просто не можешь остановиться".

🏃 Дмитрий Семенов, региональный директор IT-компании.

- Когда начал заниматься бегом и почему?

"Я начал заниматься бегом в январе 2016 года, когда решил сбросить вес. После первой дистанции в полтора километра – думал, что помру".

- Какая мотивация?

"Изначально работа над собой и своим телом. Потом втянулся, появилось много новых знакомых. Бег стал частью моей жизни, даже стилем жизни. Появилось ощущение тонуса".

- Почему решились участвовать в Кубке «Пробеги Петербург»?

"Скорее для развлечения. Все же 3 маленьких забега в один день – это просто фан".

🏃 Надежда Ласорла, мама пятерых детей, занимается бегом менее года.

- Когда начала заниматься бегом и почему?

"Бегом занимаюсь менее года, а точнее 12 июня будет год с моего первого забега в 5 км. Он состоялся 12.06.2017 года в моем родном городе Гатчина. Наш город славится спортивными, а особенно беговыми традициями. У нас есть клуб "Гатчинские пробежки" и клуб "Сильвия". Благодаря многочисленным спортивным мероприятиям, которые организует спорткомитет города, я сама и мои дети приобщились к бегу. В соревнованиях "Воспитаем олимпийцев" мои дети бегают и побеждают с 1,5 лет. В большинстве случаев я вместе с дочками хожу тренироваться на стадион, а в соревнованиях участвуем как в России, так и за рубежом".

- Какая мотивация?

"Бывают такие дни, когда бегать совсем не хочется, не можется и нет настроя. Но, как говорит мой тренер Анатолий Ефимов, надо всегда прислушиваться к своему организму и лучше не добегать, чем перебегать. Поэтому, если у меня совсем нет сил и возможности, то ничего смертельного не случится, если я пропущу тренировку. Но это происходит очень редко, ведь каждая пропущенная тренировка – это не только отсутствие шага вперёд, но и шаг назад".

- Почему решились участвовать в Кубке «Пробеги Петербург»?

"Спорт – это заряд бодрости и энергии, которую получаешь с удовольствием. Не хочешь, не можешь – не надо себя застовлять. Таким людям я бы посоветовала начинать с обратного. Поехать на большой массовый забег, окунуться в атмосферу спортивного праздника, среди друзей-знакомых найти хоть одного бегуна, за которого можно поболеть, выступать его группой поддержки, посещая с ним различные забеги. И так незаметно вы втянетесь в беговое братство и не заметите, как уже бежите 3 забега в один день!".