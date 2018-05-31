Все о суперкубке «Пробеги Петербург»
1 «Пробеги Петербург» - это
Кубок любительского бега «Пробеги Петербург» – единственный в своем роде. Для участия необходимо финишировать в трех городских стартах 2 и 3 июня. Победитель определится по итогам прохождения всех трех дистанций.
🏃 11:00 – "Пискаревский полумарафон" на улице Бутлерова, 21 км/7 км
🏃 19:30 – "Фестиваль ЗСД" на Богатырском проспекте, 10 км
🏃 00:00 – трейл "Белая ночь" в Сестрорецке, 10 км/20 км
Для участия в Кубке достаточно было зарегистрироваться на один из пробегов и подтвердить регистрацию на странице Кубка.
2 «Пробеги Петербург» – паспорт участника/пошаговая инструкция
Каждый из бегунов получит на старте первого забега "Паспорт участника".
🏃 11:00 – "Пискаревский полумарафон" на улице Бутлерова, 21 км/7 км
1) Внимательно прочитать положение.
2) Прийти вовремя на место старта и в палатке секретариата получить номер и паспорт участника Кубка, по предъявлению любого документа.
3) После финиша подойти к той же палатке и проставить в паспорт печать финишера.
🏃 19:30 – "Фестиваль ЗСД" на Богатырском проспекте, 10 км
1) Подойти в пункт аккредитации прессы с 16:00 до 18:00.
2) Предъявить паспорт участника кубка «Пробеги Петербург» с отметкой о прохождении «Пискаревского марафона».
3) Зарегистрироваться на забег по ЗСД и получить стартовый пакет.
4) После преодоления дистанции нужно вновь подойти к пункту аккредитации прессы, поставить печать в паспорт участника и двигаться в сторону Сестрорецка на ночной трейл «Белая ночь».
🏃 00:00 – трейл "Белая ночь" в Сестрорецке, 10 км/20 км
1) Прийти в стартовый городок Ночного Трейла "БЕЛАЯ НОЧЬ" 2018 Стартовый городок расположен на пляже ж/д станции «Курорт» (Сестрорецкий курорт) Широта: 60°6’40.33″N (60.111202) Долгота: 29°57’26.77″E (29.957436)
2) До 23:30 на стойке регистрации получить свой стартовый пакет.
Для получения пакета необходимо предъявить паспорт участника кубка "Пробеги Петербург" с отметками о финише на 2-х предыдущих стартах.
3) После финиша на стойке регистрации можно поставить штамп о прохождении ночного Трейла "БЕЛАЯ НОЧЬ" 2018.
4) Результаты Кубка и награждение будет проходить в стартовом городке ночного Трейла в 04:00.
3 «Пробеги Петербург» – кто эти люди?!
86 марафонцев подтвердили свое участие в состязании. Некоторые из них дали "Фонтанке" блиц-интервью:
- Когда начал заниматься бегом и почему?
- Какая мотивация?
- Почему решились участвовать в Кубке «Пробеги Петербург»?
🏃 Александр Евдокимов, работает на стыке IT-индустрии и строительства. Максимум свободного времени проводит со своей семьей - женой и двумя дочерьми.
- Когда начал заниматься бегом и почему?
"Бегать начал с марта 2015 Мои друзья подарили мне на день рождения бутылку коньяка моего года рождения. Я высказал мысль, что мы должны что-нибудь сделать нестандартное, прежде чем открыть бутылку. Например, пробежать марафон. Через две недели у меня состоялась первая пробежка (и двух километров пробежать не смог). В результате через полтора года мы с моим другом Володей вместе пробежали наш первый марафон".
- Какая мотивация?
"Я предпочитаю тренироваться рано утром (чтобы вечера проводить с семьей). Мне очень нравятся ощущения после тренировки – свежесть и ясность сознания в течение всего дня. Если совсем уж лень, то пропускаю тренировку – я же тренируюсь ради своего удовольствия".
- Почему решились участвовать в Кубке «Пробеги Петербург»?
"Точно не ради победы. Я медленный бегун и трезво оцениваю свои возможности. Мне интересно поучаствовать в этом новом проекте моего любимого и родного города, посмотреть и понаблюдать за людьми, которые будут в нем участвовать. Постараюсь получить от забегов максимум положительных эмоций!".
🏃 Юрий Строфилов, организатор ночного трейла «Белая Ночь» в Сестрорецке. Один из инициаторов кубка "Пробеги Петербург".
- Когда начал заниматься бегом и почему?
"Бег – это самый простой вид спорта. Ты вышел из квартиры – и у тебя уже началась тренировка. Не надо ни с кем договариваться, не нужно никаких сооружений, надел кроссовки и побежал. Плюс, ты сам планируешь свое тренировочное время. Всегда в течении дня можно найти час для себя и выйти на пробежку".
- Какая мотивация?
"Для меня самая главная мотивация – это полтора часа свободного времени в день. Время, когда ты находишься только с самим собой. Никто тебя не дергает, тебе не нужно ни с кем коммуницировать. Ты можешь подумать о чем-то своем. Можешь послушать интересную аудиокнигу и целый час тебя не будут беспокоить".
- Идея Кубка «Пробеги Петербург» и мотивация для участников. Что нужно себе сказать, чтобы не сдаться после первого старта?
"Проблема мотивации – это надуманная проблема. Если человек хочет бегать, то он бегает, а если нет, то его ничто не заставит продержаться на дистанции даже 10 минут. Так же и с забегом. Либо ты созрел и готов бежать, либо нет. Если ты научился получать удовольствие от забегов, то ты не можешь не бежать. Это внутренняя потребность, которая высвобождает так много энергии, что ты просто не можешь остановиться".
🏃 Дмитрий Семенов, региональный директор IT-компании.
- Когда начал заниматься бегом и почему?
"Я начал заниматься бегом в январе 2016 года, когда решил сбросить вес. После первой дистанции в полтора километра – думал, что помру".
- Какая мотивация?
"Изначально работа над собой и своим телом. Потом втянулся, появилось много новых знакомых. Бег стал частью моей жизни, даже стилем жизни. Появилось ощущение тонуса".
- Почему решились участвовать в Кубке «Пробеги Петербург»?
"Скорее для развлечения. Все же 3 маленьких забега в один день – это просто фан".
🏃 Надежда Ласорла, мама пятерых детей, занимается бегом менее года.
- Когда начала заниматься бегом и почему?
"Бегом занимаюсь менее года, а точнее 12 июня будет год с моего первого забега в 5 км. Он состоялся 12.06.2017 года в моем родном городе Гатчина. Наш город славится спортивными, а особенно беговыми традициями. У нас есть клуб "Гатчинские пробежки" и клуб "Сильвия". Благодаря многочисленным спортивным мероприятиям, которые организует спорткомитет города, я сама и мои дети приобщились к бегу. В соревнованиях "Воспитаем олимпийцев" мои дети бегают и побеждают с 1,5 лет. В большинстве случаев я вместе с дочками хожу тренироваться на стадион, а в соревнованиях участвуем как в России, так и за рубежом".
- Какая мотивация?
"Бывают такие дни, когда бегать совсем не хочется, не можется и нет настроя. Но, как говорит мой тренер Анатолий Ефимов, надо всегда прислушиваться к своему организму и лучше не добегать, чем перебегать. Поэтому, если у меня совсем нет сил и возможности, то ничего смертельного не случится, если я пропущу тренировку. Но это происходит очень редко, ведь каждая пропущенная тренировка – это не только отсутствие шага вперёд, но и шаг назад".
- Почему решились участвовать в Кубке «Пробеги Петербург»?
"Спорт – это заряд бодрости и энергии, которую получаешь с удовольствием. Не хочешь, не можешь – не надо себя застовлять. Таким людям я бы посоветовала начинать с обратного. Поехать на большой массовый забег, окунуться в атмосферу спортивного праздника, среди друзей-знакомых найти хоть одного бегуна, за которого можно поболеть, выступать его группой поддержки, посещая с ним различные забеги. И так незаметно вы втянетесь в беговое братство и не заметите, как уже бежите 3 забега в один день!".
4 Что ждет на ЗСД Фестивале 2 июня
– Многотысячный забег и велопробег по западному скоростному диаметру, яркий арт-перформанс, лекции и мастер-классы.
– В стартовом городке у гипермаркета "О`Кей" на Богатырском, 42, гостей фестиваля с 14.00 ждет множество активностей, посвященных здоровому образу жизни.
– Официальная Церемония открытия фестиваля начнется в 19.00; в 19.30 – старт забега; в 22.00 – старт велосипедистов.
Без регистрации выход на ЗСД запрещен. Входная зона охраняется оргкомитетом и сотрудниками ЧОП.
Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.
Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня Города. Инновационный Партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», Гипермаркет О’КЕЙ. Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.
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