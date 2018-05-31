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31.05.2018 21:38

Убежище «Дом Надежды»

Куда пойти и к кому обратиться за помощью, если ты – мать с младенцем на руках, оставшаяся одна в большом городе, не имея регистрации, денег и даже знакомых? Теперь такие женщины могут обратиться в «Дом Надежды», где им помогут.
Убежище «Дом Надежды»
Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

Благотворительный фонд «Родительский мост» открыл в Павловске «Дом Надежды» – убежище для мам и малышей до трех лет, оказавшихся в тяжелой ситуации. Причем неважно – есть у мам российское гражданство, петербургская регистрация. А также неважен ВИЧ-статус и наличие вируса гепатитов в крови. В Петербурге это единственный подобный приют.

Дом двухэтажный, светлый и просторный. Вокруг небольшой участок. где благотворители уже посадили цветы и кусты. Есть беседка и песочница. В уютных комнатах на втором этаже, предназначенных для мам и детей, пока почти пусто.

Первая подопечная уже уехала домой. Здесь она жила, пока родные собирали ей средства на авиабилет из Петербурга в Алтайский край. Женщина приехала рожать в Петербург в Алмазовский центр из Петропавловска-Камчатского – у будущего ребенка выявили порок сердца, поэтому по квоте медицинскую помощь маме и новорожденному оказывали в нашем городе. Но билет был куплен в один конец. Возвращаться на Камчатку молодой маме с младенцем было и не на что, и некуда – родны остались в селе на Алтае, откуда в свое время женщина переехала на Камчатку.

Когда подошло время выписываться из петербургского стационара, у мамы не было денег, не было и места в Петербурге, где она могла бы поселиться с новорожденным, чтобы решить вопрос – как добраться домой. Выручил «Дом Надежды» фонда «Родительский мост», который предоставил уютную комнату, помог связаться с родственниками. Они собрали деньги, купили авиабилет, и мама с малышом уехали.

Сейчас в «Доме Надежды» живет Людмила с двумя детьми. Она приехала в 2015 году из Украины, из Донецка. Ей удалось не только получить статус беженки, но и российское гражданство. Прописалась в трехкомнатной квартире, в которой никогда не жила. Родила ребенка, но с отцом малыша рассталась. Сейчас Людмила живет в Павловске. Пока решить вопрос с её жильем не удается – чтобы что-то решать, ей надо выписаться, но она боится остаться фактически бездомной с двумя маленькими детьми на руках.

Убежище «Дом Надежды»

Марина Левина, президент фонда «Родительский мост» говорит, что с начала года в фонд поступило уже 73 обращения от женщин с маленькими детьми, которым некуда пойти – они или жертвы физического и сексуального насилия, или лишились жилья. Левина считает, что низкопороговых центров помощи таким женщинам должно быть несколько, учитывая и то, что среди нуждающихся в убежище женщин с малышами есть и зависимые – от алкоголя и наркотиков, женщины с психиатрическими диагнозами.

Марина Левина отмечает также, как много среди тех, кто просит помощи, бедных, по-настоящему бедных женщин. И говорит о том, как пагубно влияет бедное детство на будущую жизнь ребенка, ведь далеко не всегда срабатывает пружина, позволяющая сделать рывок – «мы жили в бедности, но я вырасту и все преодолею». Нередко бывает наоборот – бедный мир становится привычным, и люди из поколения в поколение пассивно ничего не пытаются изменить.

«Дом Надежды» в России не один такой – сотрудники фонда «Родительский мост» учились на опыте московской общественной организации «Волонтеры в помощь детям-сиротам», у которой есть аналогичный дом в Подмосковье. И само существование «Дома Надежды» стало возможным не только благодаря президентскому гранту, но и ряду партнерских общественных организаций и фондов.

Пока дом в Павловске «Родительский мост» арендует. Но здесь мечтают его выкупить. Хотя, это дело очень далёкой перспективы.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»


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