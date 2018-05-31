В Нидерландах не исключают вины Киева в крушении «Боинга» над Донбассом

Украина может нести часть ответственности за крушение малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом. Как пишет издание Het Parool, об этом 31 мая заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Он принял участие в дебатах в палате представителей голландского парламента. Депутаты поинтересовались, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом к моменту катастрофы. В ответ Блок отметил, что он не исключают включения Киева в список ответственных за крушение, однако пока для этого не хватает оснований и «жесткой правовой базы».

Напомним, ранее 31 мая об отсутствии четких доказательств вины России заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок.