В Нидерландах не исключают вины Киева в крушении «Боинга» над Донбассом
Украина может нести часть ответственности за крушение малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом. Как пишет издание Het Parool, об этом 31 мая заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Он принял участие в дебатах в палате представителей голландского парламента. Депутаты поинтересовались, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом к моменту катастрофы. В ответ Блок отметил, что он не исключают включения Киева в список ответственных за крушение, однако пока для этого не хватает оснований и «жесткой правовой базы».
Напомним, ранее 31 мая об отсутствии четких доказательств вины России заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лок.
Справка:
Промежуточные итоги международная следственная группа (JIT) озвучила 24 мая на пресс-конференции. JIT заявили, что «Бук», из которого якобы был подстрелен самолет, конвой военной техники в конце июня 2014 года на территорию Украины доставил с базы 53-й бригады в районе Курска. На следующий день правительство Нидерландов обвинило Россию в гибели пассажиров, к ним присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Минобороны России и постпред России при ООН выводы следователей признавать отказались.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.