Консул Украины в Германии уволен за антисемитизм

МИД Украины принял решение уволить Генконсула в Гамбурге Василия Марушинца. Об этом 31 мая сообщается на официальном сайте ведомства.

Дисциплинарная комиссия МИДа «пришла к выводу, что действия В.И.Марущинця расцениваются как нарушение присяги государственного служащего, правил этического поведения госслужащих» и вредят авторитету ведомства. Речь идет о постах в Facebook, в которых консул крайне нелестно отзывался о евреях, по сути поддерживая действия фашистов во время Второй мировой войны. «Комиссия считает, что действия В.И.Марущинця несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с государственной службы», – говорится в сообщении украинского министерства иностранных дел. Приказ об увольнении был подписан 30 мая.

При этом в МИДе считают, что их бывшего сотрудника еще могут привлечь к ответственности по статье «разжигание межнациональной розни». Любопытно, что свои антисемитские посты Марушинец делал на закрытой странице в соцсети — их могли видеть только друзья. Широкую известность взгляды украинского консула приобрели после публикаций блогера Анатолия Шария и издания «Страна.uа». Самого Шария органы власти Украины также не жалуют, уже несколько лет он живет в Европе.