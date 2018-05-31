Как открыть счёт в финском банке

12 На каких условиях банк предоставляет финансирование компании?

Прежде всего нужно рассказать о компании, владельцах акций и их кредитной истории, отношениях руководства и лиц, принимающих решения, предоставить информацию о текущей деятельности (продукции, услугах, клиентах, персонале, партнёрах, помещениях), а также доказать потребность в денежных средствах и объяснить, на что вы планируете их потратить. Как правило, это должен быть конкретный проект, с детальным описанием и убедительными доводами в пользу его успеха. Банк просит предоставить бюджет на ближайшие три года, чтобы оценить эффективность, а если компания уже имеет за плечами опыт работы — то и финансовую отчётность за последние 3 года (включая данные о доходах, инвестициях, зарплатах сотрудников и налогах), промежуточный финансовый отчёт или помесячный отчёт.

От компаний требуют инвестиционный план и план финансирования. При этом доля собственного финансирования должна быть не менее 40%.

Нужно доказать свою платёжеспособность и предоставить максимум возможных гарантий и поручительств (это может быть залог недвижимости или объекта, акции, страхование вкладов, залог компании, целевые гарантии и обеспечение задолженности, поручительства фонда Finnvera или владельцев, клиентов, материнской компании).

Важно, чтобы и бизнес осуществлялся на территории Финляндии. Предпочтение отдаётся компаниям, которые имеют положительные перспективы и умеренный долг. Если вам удастся убедить банк в платёжеспособности, то можно получить кредит под 5 — 6%.