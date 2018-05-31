Как открыть счёт в финском банке

- У меня дача в Финляндии. Могу ли я открыть счёт в финском банке, чтобы оплачивать налоги?
- Чтобы иметь счёт, нужно жить в Финляндии?
- А если я фрилансер и время от времени выполняю заказы разных работодателей?
- Какие документы нужны частному лицу для открытия счёта?
- Стоит ли опасаться языковых трудностей?
- Что делать, если мне отказали, а счёт все равно нужен?
- Может ли банк в одностороннем порядке закрыть счёт?
- Какой банк наиболее лоялен к россиянам?
- Как стать коммерческим клиентом банка?
- Какие документы и информацию я должен предоставить о своей компании?
- Что должно быть в бизнес-плане, чтобы банк его принял?
- На каких условиях банк предоставляет финансирование компании?
1 У меня дача в Финляндии. Могу ли я открыть счёт в финском банке, чтобы оплачивать налоги?
Не все банки сотрудничают с частными иностранными клиентами, если они не являются резидентами ЕС. Наличия недвижимости в Финляндии недостаточно для открытия счёта. Так, в Корпоративном банке Южной Карелии (OP, Osuuspankki) главное условие для частного лица — регулярный доход на территории Финляндии: зарплата или стипендия. Их размер не оговаривается. По словам представителей OP, их банк после введения новой директивы ЕС не стал закрывать счета частных российских клиентов, у которых есть дача, однако сейчас если они продают недвижимость, то и счёт после сделки закрывается.
2 Чтобы иметь счёт, нужно жить в Финляндии?
Не обязательно, однако открытие счёта нерезидентам остаётся на усмотрение банка. Если у клиента есть действующий вид на жительство, то он имеет право на так называемые базовые банковские сервисы (использование карты и электронных услуг). Здесь отказом может служить отсутствие очевидной необходимости в открытии счёта (например, счёт в другом банке) или прошлое клиента.
3 А если я фрилансер и время от времени выполняю заказы разных работодателей?
Зависит от того, как часто вам платят зарплату. Получать деньги желательно не реже одного раза в месяц, а не раз в год. Также на решение может положительно повлиять тот факт, что ваш работодатель тоже является клиентом этого банка.
4 Какие документы нужны частному лицу для открытия счёта?
Паспорт и трудовой договор с финской компанией, которая платит вам зарплату. Также потребуется предоставить информацию о себе. Вас наверняка спросят, где вы платите налоги, и попросят данные, подтверждающие источник дохода и происхождение средств, которые будут на счете (для этого у банков есть шаблоны). У каждого банка своя процедура проверки, но будьте готовы раскрыть самое сокровенное и, казалось бы, не имеющее отношения к делу. Например, занимаете ли вы или ваши близкие родственники важный политический пост в другой стране. Подробнее.
5 Стоит ли опасаться языковых трудностей?
Клиентом банка может стать тот, кто может взаимодействовать с ним на финском или английском языке. При этом бумажные письма приходят только на финском, даже если вы выбрали языком обслуживания английский. Англоязычную версию придётся просить каждый раз отдельно. Документы, которые вы предоставляете банку для доказательства происхождения средств и т.п., тоже должны быть на финском или английском.
6 Что делать, если мне отказали, а счёт все равно нужен?
У разных банков разные условия, и можно попробовать обратиться в другой банк. Либо попытаться узнать причину отказа у самой финансовой организации, хотя банк не обязан объяснять, на каком основании он принял такое решение.
7 Может ли банк в одностороннем порядке закрыть счёт?
Банк может инициировать закрытие счёта, если возникают сомнения в прозрачности и законности транзакций и происхождении средств. Например, если счёт используется не для тех нужд, о которых изначально заявлял клиент. В таких случаях банк обычно просит разъяснений и документов, которые бы снимали подозрения. Поэтому запросы банка лучше не игнорировать.
8 Какой банк наиболее лоялен к россиянам?
Nordea стал очень строг к клиентам после того, как был оштрафован за недостаточный контроль за отмыванием денег. Больше шансов у россиян в OP, Säästöpankki и Handelsbanken, говорят бизнес-консультанты.
9 Как стать коммерческим клиентом банка?
У вас должна быть зарегистрированная в Финляндии компания. Важно, что генеральный директор фирмы должен проживать на территории Финляндии (к соучредителям это не относится). Без местного счёта компания в принципе не может работать в Суоми. Прежде всего нужно связаться с конкретным банком и получить от него форму для заполнения лично или по электронной почте.
10 Какие документы и информацию я должен предоставить о своей компании?
Потребуются копии удостоверений личности фактических бенефициаров компании. Банк также попросит сведения о собственниках. Если они инвестируют собственные средства, то необходимо предоставить доказательства их законного происхождения. Трудности могут возникнуть, если инвестором выступает оффшорная компания — о ней тоже придётся отчитаться. Обязательно представить информацию о бизнесе и его объёмах и бизнес-план, рассказать, чем компания будет заниматься на территории Финляндии.
11 Что должно быть в бизнес-плане, чтобы банк его принял?
Помимо описания перспектив компании в будущем в вольной форме банки требуют сведения о расходах, таких, например, как зарплата работникам, оборот и доход, размер инвестиций и т. п. Подробные инструкции по составлению бизнес-плана для кредиторов можно найти здесь. Банки уверяют, что правила у них свои и для отечественных, и для зарубежных фирм. Но негласно предпочтение отдаётся уже работающим компаниям, которые имеют или хотят открыть производство в Финляндии, нежели мелким стартапам.
12 На каких условиях банк предоставляет финансирование компании?
Прежде всего нужно рассказать о компании, владельцах акций и их кредитной истории, отношениях руководства и лиц, принимающих решения, предоставить информацию о текущей деятельности (продукции, услугах, клиентах, персонале, партнёрах, помещениях), а также доказать потребность в денежных средствах и объяснить, на что вы планируете их потратить. Как правило, это должен быть конкретный проект, с детальным описанием и убедительными доводами в пользу его успеха. Банк просит предоставить бюджет на ближайшие три года, чтобы оценить эффективность, а если компания уже имеет за плечами опыт работы — то и финансовую отчётность за последние 3 года (включая данные о доходах, инвестициях, зарплатах сотрудников и налогах), промежуточный финансовый отчёт или помесячный отчёт.
От компаний требуют инвестиционный план и план финансирования. При этом доля собственного финансирования должна быть не менее 40%.
Нужно доказать свою платёжеспособность и предоставить максимум возможных гарантий и поручительств (это может быть залог недвижимости или объекта, акции, страхование вкладов, залог компании, целевые гарантии и обеспечение задолженности, поручительства фонда Finnvera или владельцев, клиентов, материнской компании).
Важно, чтобы и бизнес осуществлялся на территории Финляндии. Предпочтение отдаётся компаниям, которые имеют положительные перспективы и умеренный долг. Если вам удастся убедить банк в платёжеспособности, то можно получить кредит под 5 — 6%.
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