ЗСД фест: что делать, если не успел получить стартовый номер?

Осталось чуть меньше двух дней до Фестиваля ЗСД. Регистрация окончательно закрыта и на велопробег, и на забег. Передача заявок больше не действует. А что дальше?

👉 Для тех велосипедистов, которые не успели получить стартовый номер во Freedom, а также для всех бегунов: встречаемся 2 июня в стартовом городке Фестиваля ЗСД!

Адрес: Богатырский проспект, 42 (территория гипермаркета "О'кей").

👉 Стартовые пакеты и номера можно получить на зоне РЕГИСТРАЦИЯ.

Для бегунов: с 15:00 до 18:00

Для велосипедистов: с 15:00 до 20:00.

Для участников дисциплин будут действовать разные очереди.

👉 Для бегунов при регистрации обязательно наличие паспорта. Обратите внимание, для участия в забеге необходима медицинская справка о допуске к физическим нагрузкам.

Для велосипедистов наличие паспорта рекомендовано, но не обязательно. Однако вполне возможны варианты, когда вас попросят предъявить документ.

Тем велосипедистам, кто уже получил стартовый номер, можно приезжать к 22:00 (или чуть раньше) на построение.

👉👉 Без регистрации вход на ЗСД запрещен. Входная зона охраняется оргкомитетом и сотрудниками ЧОП.

👉Стартовый городок будет наполнен множеством активностей – от мастер-классов и разминки со знаменитыми спортсменами до выступлений звезд StandUp Comedy (Санкт-Петербург). Так что скучать никому не придется. Тайминг программы мы анонсируем в ближайшее время.

Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.

Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ». Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.