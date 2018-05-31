ЗСД фест: что делать, если не успел получить стартовый номер?
👉 Для тех велосипедистов, которые не успели получить стартовый номер во Freedom, а также для всех бегунов: встречаемся 2 июня в стартовом городке Фестиваля ЗСД!
Адрес: Богатырский проспект, 42 (территория гипермаркета "О'кей").
👉 Стартовые пакеты и номера можно получить на зоне РЕГИСТРАЦИЯ.
Для бегунов: с 15:00 до 18:00
Для велосипедистов: с 15:00 до 20:00.
Для участников дисциплин будут действовать разные очереди.
👉 Для бегунов при регистрации обязательно наличие паспорта. Обратите внимание, для участия в забеге необходима медицинская справка о допуске к физическим нагрузкам.
Для велосипедистов наличие паспорта рекомендовано, но не обязательно. Однако вполне возможны варианты, когда вас попросят предъявить документ.
Тем велосипедистам, кто уже получил стартовый номер, можно приезжать к 22:00 (или чуть раньше) на построение.
👉👉 Без регистрации вход на ЗСД запрещен. Входная зона охраняется оргкомитетом и сотрудниками ЧОП.
👉Стартовый городок будет наполнен множеством активностей – от мастер-классов и разминки со знаменитыми спортсменами до выступлений звезд StandUp Comedy (Санкт-Петербург). Так что скучать никому не придется. Тайминг программы мы анонсируем в ближайшее время.
Напомним, что центральный участок ЗСД 2 июня с 16 до 24 часов будет закрыт для автомобилей от Богатырского проспекта до Екатерингофки.
Фестиваль ЗСД организовали «Фонтанка.ру» совместно с городским комитетом по туризму и оператором ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы». Единственная возможность оказаться на ЗСД без автомобиля состоялась благодаря губернатору Георгию Полтавченко, включившему фестиваль в программу празднования Дня города. Инновационный партнер мероприятия – ПАО «Газпром нефть». Официальные партнеры – холдинг Setl Group, СРО А «Объединение строителей СПб», ПАО «МегаФон», гипермаркет «О’КЕЙ». Фестиваль ЗСД – «Засвети скоростной диаметр»! У бегунов-спортсменов в этот день также есть возможность побороться за Суперкубок «Пробеги Петербург», одолев три городских забега меньше чем за сутки.
Справка:
ЗСД-фестиваль - это уникальная возможность оказаться на Западном скоростном диаметре без автомобиля вечером 2 июня 2018 года. Массовый велопарад и забег, мастер-классы знаменитых тренеров, лекции от гуру здорового питания, детская зона и кинотеатр с прямой трансляцией велопробега и забега — все это Фестиваль ЗСД. А еще живой арт-объект, частичкой которого станете вы сами. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте "Фестиваля ЗСД": zsdfest.ru Минимальный возраст участников – 16 лет.
Участники забега преодолеют дистанцию 10 километров, велосипедисты – более 20, включая два вантовых моста, уже ставших городскими достопримечательностями. Для этого часть магистрали на время закроют для движения транспорта. Финиш совпадет с точкой старта – у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42.