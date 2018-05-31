Бабченко: В морге я изображал мертвого
Перед инсценировкой украинский телеведущий Аркадий Бабченко тренировался падать замертво, а потом несколько часов прятался в морге и смотрел по телевизору новости о собственном убийстве.
Подробностями оперативной комбинации СБУ киевский журналист с российским гражданством поделился с британским корреспондентом Джоном Фишерем, фрагменты интервью русская службы ВВС публикует 31 мая.
Аркадий Бабченко сообщил, что, помимо оперативников госбезопасности и полицейских, в постановке были задействованы гримёры, врачи скорой помощи и сотрудники морга. Ранее о своей осведомленности рассказал президент Украины Петр Порошенко, в курсе происходящего была также гражданская супруга журналиста.
«Речь не шла о фейке, речь шла о спецоперации, – настаивает Бабченко. – Подготовка шла долго, месяц. Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему».
Как следует из рассказа, жена Бабченко по-настоящему позвонила в полицию и скорую помощь, те по-настоящему приехали, по-настоящему положили журналиста на носилки и спустили в карету скорой помощи.
«Легенда была, что я еще живой, – объяснил он. – Мы отъехали, потом я "умер". Скорая сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого».
Вопрос, зачем было сделано постановочное фото «мертвого» Бабченко, лежащего в квартире, корреспондент Джон Фишер, судя по всему, не задал.
В морге Бабченко до пяти утра 30 мая просидел в комнате санитара, смотрел по телевизору новости, потом его «отвезли в безопасное место».
На вопрос о результативности такого рода спецоперации Бабченко отвечать не стал, сославшись на то, что это сфера компетенции Службы безопасности Украины. «Достигнуто было то, что преступление удалось предотвратить, и при этом собрана вся доказательная база», – заявил он.
В интервью Джон Фишер не единожды затронул этический аспект – воскрешение Бабченко вызвало неоднозначную реакцию среди его многочисленных друзей и коллег. «Речь не шла о фейк-ньюсе, речь шла о спецоперации, – ответил журналист. – Когда тебе показывают все твои документы, документы жены, фото дома, такие фото, которые были только в российском паспортном столе, ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить».
31 мая стало известно полное имя задержанного днём ранее подозреваемого в организации покушения на Аркадия Бабченко. Киевский предприниматель Борис Герман обвиняется в подготовке серии терактов на территории Украины. Служба безопасности Украины заявляет, что Герман был завербован российскими спецслужбами, а для убийства Бабченко за 30 тысяч долларов нанял ветерана киевской военной операции в Донбассе. Бывший участник АТО Алексей Цымбалюк сообщил в своём «Фейсбуке», что это он исполнял роль наемника, но от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что проходит по делу свидетелем и связан подпиской о неразглашении.
О смерти Аркадия Бабченко вечером 29 мая сообщила полиция Киева. Широкий резонанс затронул официальные ведомства России: МИД выражал соболезнования, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила о готовности оказать поддержку семье убитого. На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ и сообщил, что участвовал в спецоперации.
Справка:
Аркадий Бабченко родился в Москве в 1977 году. Участник двух чеченских кампаний, воспоминания о которых легли в основу его рассказов о войне. После армии пытался работать на телевидении и в печатной прессе. Свои публикации в соцсетях называет проектом «Журналистика без посредников». В 2012 году в отношении него было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. В декабре 2016-го он заявил, что не сожалеет о катастрофе военного самолета над Черным морем, а через несколько месяцев уехал из страны, объяснив это угрозами в свой адрес. С августа 2017 года постоянно проживает в Киеве, ведет авторскую программу на крымско-татарском телеканале ATR.