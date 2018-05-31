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ЖКХ
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31.05.2018 19:15

Горожанам о долгах по квартплате из прошлого расскажут специальные комиссии

Жилищный комитет Петербурга создаст в каждом районе города рабочие группы, которые расскажут горожанам о порядке выплаты долгов давностью выше трех лет. Об этом 31 мая сообщает Жилищный комитет, возобновить консультации для горожан поручил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Подобные группы уже работали ранее, «возродить» их решено из-за отстраненности управляющих компаний от разъяснительной работы с жителями. Сейчас уже работает телефон горячей линии, который собирает информацию о проблемных адресах, затем передает ее в районы, где для горожан готовят «детальные письменные разъяснения». Звонки принимаются по номерам: 576-66-11 и 576-65-11.

Напомним, о квитанциях из прошлого в начале мая писала «Фонтанка». Бумаги с требованием вернуть долг десятилетней давности получили жители дома 2/7 по улице Чайковского. Ситуация усложнилась тем, что управляющая компания, которая ныне заведует домом, приняла его на баланс уже после дат, которые были указаны в квитанциях. По упрощенному законодательству взыскать эти суммы УК может через суд в одностороннем порядке. Срок исковой давности по ним давно истек, но, чтобы это было учтено, жильцам необходимо обращаться в суды. Сведениями из публикации заинтересовалась горпрокуратура.


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