"Киллер" Бабченко раскрыл свою личность

Исполнителем "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко оказался участник АТО Алексей Цымбалюк. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

Раскрытие своего участия в этом деле он объяснил тем, что после обнародования записи получения им аванса за "убийство" Бабченко без изменения его голоса "шифроваться" он смысла не видит.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам по доллары. Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу – люди чести", – написал Цымбалюк.

Он отметил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет, так как следствие все еще идет и он "давал подписку о неразглашении".

Ранее сообщалось, что "киллер" Бабченко сам "сдал" СБУ организатора покушения.

Борис Герман, которого Шевченковский суд Киева назвал заказчиком убийства журналиста Аркадия Бабченко, руководит украино-германским заводом по производству оружия для Минобороны и СБУ. Он также был помощником двух народных депутатов Украины. Об этом в Facebook рассказал журналист и блогер Владимир Бойко вечером 31 мая.

Герман утверждает, что сотрудничал с СБУ, его якобы попросили помочь «разоблачить вражеского агента». Предприниматель согласился, так как «зависим от СБУ» как поставщик оружия. Он передал деньги, полученные от куратора, «киллеру». Журналист утверждает, что Герман назвал следствию фамилию и телефон сотрудника СБУ. «Понятно, что СБУ не признает провокации, зато служба утверждает, что деньги для оплаты убийства российского журналиста Герману при неустановленных обстоятельствах неизвестно когда передало некое лицо из числа сотрудников неизвестно какой спецслужбы Российской Федерации», – пишет Бойко.

Напомним, журналист якобы был убит 29 мая в парадной своего дома. К вечеру следующего дня стало известно, что это было постановкой, для того чтобы раскрыть заказчиков и исполнителей готовящегося убийства. «Воскресший» Бабченко присутствовал на пресс-конференции и рассказал, что на российский след указала фотография из паспорта. Когда ему ее показали сотрудники СБУ, он понял, что информация идет из государственной службы. За его убийство якобы была назначена цена в 40 тысяч долларов. Предполагаемого заказчика убийства журналиста задержали сотрудники СБУ на входе в подземный паркинг.