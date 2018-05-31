«Ашан» приостановил продажу огнеопасных «бутылок-мячей» после публикации «Фонтанки»

Сетевой ретейлер «Ашан» после публикации «Фонтанки» о том, что новые 2,5-литровые бутылки «Святого источника»» могут стать причиной возгорания, приостановил их продажу.

– «Ашан Ритейл Россия» стремится обеспечить покупателей качественными и безопасными товарами. В связи с появлением информации о том, что бутылка воды «Святой источник» в 2,5-литровой таре в форме мяча в некоторых случаях может привести к возгоранию, было принято решение приостановить продажи данного товара до выяснения всех обстоятельств, – сообщила «Фонтанке» 31 мая Мария Курносова, директор по корпоративным коммуникациям компании.

Напомним , что «Святой источник» выпустил к ЧМ-2018 бутылку воды в форме футбольного мяча. Но вмешались законы физики, и она оказалась идеальной линзой. Читатели «Фонтанки», оставив ее на солнце в офисе, едва избежали пожара — луч от бутылки смог поджечь пол. Эксперимент корреспондентов «Фонтанки» подтвердил — за считаные секунды она зажигает бумагу и спички.