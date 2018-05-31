Журналист Бойко: Заказчик убийства Бабченко был помощником украинских депутатов

Борис Герман, которого Шевченковский суд Киева назвал заказчиком убийства журналиста Аркадия Бабченко, руководит украино-германским заводом по производству оружия для Минобороны и СБУ. Он также был помощником двух народных депутатов Украины.

Об этом в Facebook рассказал журналист и блогер Владимир Бойко вечером 31 мая. Он утверждает, что кроме должности исполнительного директора на предприятии «Шмайсер» Герман занимал пост помощника-консультанта при депутате Михаиле Гончарове (V созыв) и Игоре Плохом во время VI созыва.

Герман утверждает, что сотрудничал с СБУ, его якобы попросили помочь «разоблачить вражеского агента». Предприниматель согласился, так как «зависим от СБУ» как поставщик оружия. Он передал деньги, полученные от куратора, «киллеру». Журналист утверждает, что Герман назвал следствию фамилию и телефон сотрудника СБУ. «Понятно, что СБУ не признает провокации, зато служба утверждает, что деньги для оплаты убийства российского журналиста Герману при неустановленных обстоятельствах неизвестно когда передало некое лицо из числа сотрудников неизвестно какой спецслужбы Российской Федерации», – пишет Бойко.

Напомним, ранее сообщалось, что следствие ходатайствует об аресте Германа, его подозревают в приготовлении к террористическому акту. Украина утверждает, что он был завербован российскими спецслужбами и готовил покушения на 30 человек.

Напомним, журналист якобы был убит 29 мая в парадной своего дома. К вечеру следующего дня стало известно, что это было постановкой, для того чтобы раскрыть заказчиков и исполнителей готовящегося убийства. «Воскресший» Бабченко присутствовал на пресс-конференции и рассказал, что на российский след указала фотография из паспорта. Когда ему ее показали сотрудники СБУ, он понял, что информация идет из государственной службы. За его убийство якобы была назначена цена в 40 тысяч долларов. Предполагаемого заказчика убийства журналиста задержали сотрудники СБУ на входе в подземный паркинг.