ЕС оспорит повышение торговых пошлин США или введет ответные санкции

В Евросоюзе обсуждают новые пошлины США по стали и алюминию для предпринимателей. Повышение сборов планируют оспорить в ВТО или ввести ответные санкции.

Как говорится в Twitter главы Европарламента Антонио Таяни, он разочарован решением президента (США Дональда) Трампа ввести пошлины на импорт из ЕС стали и алюминия. "Мы поддерживаем наших европейских рабочих и промышленность и ответим с помощью всех имеющихся инструментов для защиты наших интересов", — написал Таяни.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил журналистам, что Евросоюз в ближайшие часы подготовит ответ на введение пошлин со стороны США.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июня. В марте его решением они были выведены из-под действия пошлин до полуночи 31 мая.