Проходите, гражданин, здесь тротуар для luxury-клиентов
Если на «большом» Невском ходить пешком трудно только летом, когда тротуары заполняют летние террасы кафе, то на Старо-Невском тесно круглый год. Паркуются почти у каждого дома, за исключением двух-трех, начиная от Харьковской улицы и заканчивая площадью Александра Невского. Машинами занята половина тротуаров с обеих сторон, на протяжении примерно восьмисот метров (длина Старо-Невского — около полутора километров). Где-то с неделю назад адресов с такими парковками на Старо-Невском прибавилось. Бутик Dior в доме 113/4, между Полтавской и Харьковской, «прирос» новенькой «елочкой», которая сразу же заполнилась машинами клиентов.
Остановка общественного транспорта, которая была раньше прямо у входа, теперь пришлась «не ко двору». Для новой парковки у Dior ее подвинули, и сейчас сдвоенные автобусы и троллейбусы просто не влезают на отведенный им кусок бордюра. Местные общественники посмотрели на оставшийся узенький проход и начали задавать вопросы. «Дети на самокатах и велосипедах теперь аккурат врезаются в широченное крыльцо «Диора», – пишут в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». – Можно ли как-то заставить этот фешенебельный магазин сузить свою ступеньку?» Ширину прохода читатель может сам оценить по фото.
В самом Dior приятный девичий голос ответил «Фонтанке», что можно приезжать в бутик на авто без всяких беспокойств и неудобств. «Город нам сделал парковку, – доверительно сообщили в магазине. – Неделю назад».
Жалоба жителей отправилась на портал «Наш Петербург» и стала предметом внимания административно-технической инспекции (ГАТИ). Инспекция установила, что с 10 по 19 мая «Ленэнерго» проводило у дома 113/4 работы по устранению аварии на электрокабеле. Изменения планировки эти работы не предусматривали. А в «Ленэнерго» 29 мая уточнили, что работы вело СПб ГУДП «Центр». «Результаты были приняты ГАТИ, которая после выполнения закрыла ордер», – подчеркнули там.
В тот же день ГАТИ начала проверку, чтобы выяснить, действительно ли подрядчик изменил планировку и на каком основании. «Фонтанка» тем временем тоже попыталась установить ответственных. Однако свое участие в работах, которые мешали проезду с 10 по 19 мая, отрицали все возможные ведомства. В СПб ГУДП «Центр» ситуацию комментировать отказались и отослали со всеми вопросами в пресс-службу комитета по благоустройству. «Они вам все ответят», – заверили там. Но в комитете по благоустройству ответственных тоже не нашли. Елена Маковиз, пресс-секретарь ведомства, заявила: «ГУДП «Центр» там никаких работ не проводило. А ГАТИ закрыло ордер «Ленэнерго». Мы вообще не организовываем парковку. Центр управления парковками есть в КРТИ (комитете по развитию транспортной инфраструктуры. — Прим. ред.), обратитесь туда. Мы моем, убираем дороги, но изменять облик дорожного полотна не входит в нашу компетенцию».
Но и в КРТИ клятвенно заверили, что ни сам комитет, ни подведомственный ему «Городской центр управления парковками» к таким стоянкам не имеют никакого отношения. «Они занимаются перехватывающими парковками, социальными парковками, а не такими, – заявила пресс-секретарь комитета Юлия Головина. – Центр организации дорожного движения этим тоже не занимается — они следят за установкой знаков. Ни одно из наших подведомственных учреждений в этом не участвовало».
Ясность наступила 31 мая: ГАТИ сообщила, что возбудила дело против СПб ГУДП «Центр» «по факту производства земляных работ с изменением планировочного решения без ордера ГАТИ». В случае признания нарушителем предприятию грозит штраф – до одного миллиона рублей. Кроме того, оно должно будет вернуть дороге прежний вид. А Dior, надо полагать, вскоре лишится удобного места для размещения машин.
«Наличие парковки повышает трафик — приток клиентов в люксовом сегменте — в среднем на четверть, – поясняет бизнес-консультант в сфере стрит-ретейла Дарья Ядерная. – То есть минус парковка — это сразу минус 25% покупателей. В Москве еще больше: когда Тверская лишилась парковок, то многие магазины потеряли до 40% клиентов. И вынуждены были закрыться. Тем более это касается покупателей с достатком выше среднего, которые передвигаются только на машинах. Остаются еще те, кто ездит с личным водителем, который их высаживает и уезжает парковаться. Таких порядка 30%. И те, кто использует такси, — их тоже около 30%».
Премиальные и люксовые бренды переехали на Старо-Невский массово в 2016 и 2017 годах, и фактор парковки в решении о переезде был одним из главных, напоминает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований JLL в Санкт-Петербурге. Впрочем, оценить реальный эффект парковки в цифрах он не решился. «Во-первых, места могут быть заняты не только покупателями этого магазина. Во-вторых, оператор должен вести работу по конвертации этого трафика в продажи, – считает консультант. – Вот когда полноценно заработает платная парковка в центре, тогда у ретейлеров появится реальная возможность обеспечивать клиентов парковочными местами. Например, компенсируя стоимость парковки в случае покупки или заранее арендуя у города парковочное место на весь год (если такая опция появится)».
«Парковка влияет на оборот бутиков, поскольку для их клиентов важно приехать на машине и встать поблизости без проблем», – подтверждает Анна Лапченко, руководитель отдела Street Retail Knight Frank St.-Petersburg. О том, как интересы самого ретейла влияют на появление парковок у входов в магазины, в Knight Frank определенно сказать не могут, полагая, что это, вероятно, часть городской программы по расширению зоны платных парковок (хотя стоянки эти пока бесплатные). Возможно, есть запрос и от крупных ретейлеров, но только их силами это невозможно сделать, уверены эксперты. «В целом новые парковочные места не ограничивают пешеходные потоки на Старо-Невском проспекте – благодаря широким тротуарам. И не ухудшают его внешний вид. Это позитивная тенденция в развитии новой luxury-локации и города», – считает Анна Лапченко.
Один из известных экспертов на условиях анонимности согласился поделиться «обратной стороной» темы – как на самом деле происходит «решение вопросов» при переезде люксового бренда. «Магазин, а скорее даже и не магазин, а арендодатель (владелец здания) может обратиться в город с запросом, чтобы получить возможность оборудовать парковку. Есть легальный способ — ты подаешь заявку и сто пятьдесят лет ждешь, когда ее рассмотрят. Но поскольку ни один арендатор не намерен так долго ждать, то многие бренды, когда арендуют помещение, прямо в договорах прописывают: вы должны нам в течение двух лет пролоббировать парковку, иначе нас не устраивает, – пояснил консультант. – Понятно, что иначе просто не будет торговли. Обычно договариваются о сроке в два года, чтобы решить вопрос. Соответственно, арендодатель предпринимает различные усилия, чтобы этого достичь. И помимо легальных усилий или легального лоббирования в нашей стране используются и так называемые «элементы конструктивного диалога». Так что вероятность того, что город вдруг решил именно у входа в люксовые магазины сделать парковку, конечно, минимальна. Скорее всего, это лоббировали арендодатели, используя все доступные им ресурсы, потому что просто не хотели потерять клиента».
«Если знать, к кому обратиться, то обычно это делают без всяких проектов, под видом восстановления благоустройства после аварийных работ или ремонта. Кто помнит, как оно было до того», – рассказал «Фонтанке» еще один эксперт.
По данным Colliers International в Санкт-Петербурге, в первом квартале 2018 года уровень вакансии (свободных площадей) на Старо-Невском проспекте постепенно снижался и составил 5% против 6% в прошлом квартале.
Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»
Справка:
Когда-то в Петербурге существовал специальный регламент Невского проспекта, разработанный КГА: согласно этому документу, ширина тротуара не должна быть меньше трех метров. В 2014 году регламент был отменен решением суда в пользу ресторатора Евгения Пригожина. Речь тогда шла о летней террасе: «Елисеевский» добивался права установки летнего кафе на Малой Садовой. Но регламент, хоть и рекомендательный, отменили для всех. И, судя по всему, основательно забыли. По крайней мере, на Старо-Невском, если измерить ширину от входов в бутики до парковок перед ними, три метра окажутся явно под вопросом.