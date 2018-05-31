Проходите, гражданин, здесь тротуар для luxury-клиентов

На Старо-Невском новая парковка у бутика Dior сдвинула автобусы и урезала ширину тротуара до минимума. Пока ГАТИ ищет нарушителей, а в Смольном объясняют, что никто не виноват, эксперты рассказали «Фонтанке», как на самом деле решаются вопросы.

Если на «большом» Невском ходить пешком трудно только летом, когда тротуары заполняют летние террасы кафе, то на Старо-Невском тесно круглый год. Паркуются почти у каждого дома, за исключением двух-трех, начиная от Харьковской улицы и заканчивая площадью Александра Невского. Машинами занята половина тротуаров с обеих сторон, на протяжении примерно восьмисот метров (длина Старо-Невского — около полутора километров). Где-то с неделю назад адресов с такими парковками на Старо-Невском прибавилось. Бутик Dior в доме 113/4, между Полтавской и Харьковской, «прирос» новенькой «елочкой», которая сразу же заполнилась машинами клиентов.

Остановка общественного транспорта, которая была раньше прямо у входа, теперь пришлась «не ко двору». Для новой парковки у Dior ее подвинули, и сейчас сдвоенные автобусы и троллейбусы просто не влезают на отведенный им кусок бордюра. Местные общественники посмотрели на оставшийся узенький проход и начали задавать вопросы. «Дети на самокатах и велосипедах теперь аккурат врезаются в широченное крыльцо «Диора», – пишут в группе «Центральный район за комфортную среду обитания». – Можно ли как-то заставить этот фешенебельный магазин сузить свою ступеньку?» Ширину прохода читатель может сам оценить по фото.

В самом Dior приятный девичий голос ответил «Фонтанке», что можно приезжать в бутик на авто без всяких беспокойств и неудобств. «Город нам сделал парковку, – доверительно сообщили в магазине. – Неделю назад».

Жалоба жителей отправилась на портал «Наш Петербург» и стала предметом внимания административно-технической инспекции (ГАТИ). Инспекция установила, что с 10 по 19 мая «Ленэнерго» проводило у дома 113/4 работы по устранению аварии на электрокабеле. Изменения планировки эти работы не предусматривали. А в «Ленэнерго» 29 мая уточнили, что работы вело СПб ГУДП «Центр». «Результаты были приняты ГАТИ, которая после выполнения закрыла ордер», – подчеркнули там.

В тот же день ГАТИ начала проверку, чтобы выяснить, действительно ли подрядчик изменил планировку и на каком основании. «Фонтанка» тем временем тоже попыталась установить ответственных. Однако свое участие в работах, которые мешали проезду с 10 по 19 мая, отрицали все возможные ведомства. В СПб ГУДП «Центр» ситуацию комментировать отказались и отослали со всеми вопросами в пресс-службу комитета по благоустройству. «Они вам все ответят», – заверили там. Но в комитете по благоустройству ответственных тоже не нашли. Елена Маковиз, пресс-секретарь ведомства, заявила: «ГУДП «Центр» там никаких работ не проводило. А ГАТИ закрыло ордер «Ленэнерго». Мы вообще не организовываем парковку. Центр управления парковками есть в КРТИ (комитете по развитию транспортной инфраструктуры. — Прим. ред.), обратитесь туда. Мы моем, убираем дороги, но изменять облик дорожного полотна не входит в нашу компетенцию».

Но и в КРТИ клятвенно заверили, что ни сам комитет, ни подведомственный ему «Городской центр управления парковками» к таким стоянкам не имеют никакого отношения. «Они занимаются перехватывающими парковками, социальными парковками, а не такими, – заявила пресс-секретарь комитета Юлия Головина. – Центр организации дорожного движения этим тоже не занимается — они следят за установкой знаков. Ни одно из наших подведомственных учреждений в этом не участвовало».

Ясность наступила 31 мая: ГАТИ сообщила, что возбудила дело против СПб ГУДП «Центр» «по факту производства земляных работ с изменением планировочного решения без ордера ГАТИ». В случае признания нарушителем предприятию грозит штраф – до одного миллиона рублей. Кроме того, оно должно будет вернуть дороге прежний вид. А Dior, надо полагать, вскоре лишится удобного места для размещения машин.

«Наличие парковки повышает трафик — приток клиентов в люксовом сегменте — в среднем на четверть, – поясняет бизнес-консультант в сфере стрит-ретейла Дарья Ядерная. – То есть минус парковка — это сразу минус 25% покупателей. В Москве еще больше: когда Тверская лишилась парковок, то многие магазины потеряли до 40% клиентов. И вынуждены были закрыться. Тем более это касается покупателей с достатком выше среднего, которые передвигаются только на машинах. Остаются еще те, кто ездит с личным водителем, который их высаживает и уезжает парковаться. Таких порядка 30%. И те, кто использует такси, — их тоже около 30%».

Премиальные и люксовые бренды переехали на Старо-Невский массово в 2016 и 2017 годах, и фактор парковки в решении о переезде был одним из главных, напоминает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований JLL в Санкт-Петербурге. Впрочем, оценить реальный эффект парковки в цифрах он не решился. «Во-первых, места могут быть заняты не только покупателями этого магазина. Во-вторых, оператор должен вести работу по конвертации этого трафика в продажи, – считает консультант. – Вот когда полноценно заработает платная парковка в центре, тогда у ретейлеров появится реальная возможность обеспечивать клиентов парковочными местами. Например, компенсируя стоимость парковки в случае покупки или заранее арендуя у города парковочное место на весь год (если такая опция появится)».

«Парковка влияет на оборот бутиков, поскольку для их клиентов важно приехать на машине и встать поблизости без проблем», – подтверждает Анна Лапченко, руководитель отдела Street Retail Knight Frank St.-Petersburg. О том, как интересы самого ретейла влияют на появление парковок у входов в магазины, в Knight Frank определенно сказать не могут, полагая, что это, вероятно, часть городской программы по расширению зоны платных парковок (хотя стоянки эти пока бесплатные). Возможно, есть запрос и от крупных ретейлеров, но только их силами это невозможно сделать, уверены эксперты. «В целом новые парковочные места не ограничивают пешеходные потоки на Старо-Невском проспекте – благодаря широким тротуарам. И не ухудшают его внешний вид. Это позитивная тенденция в развитии новой luxury-локации и города», – считает Анна Лапченко.

Один из известных экспертов на условиях анонимности согласился поделиться «обратной стороной» темы – как на самом деле происходит «решение вопросов» при переезде люксового бренда. «Магазин, а скорее даже и не магазин, а арендодатель (владелец здания) может обратиться в город с запросом, чтобы получить возможность оборудовать парковку. Есть легальный способ — ты подаешь заявку и сто пятьдесят лет ждешь, когда ее рассмотрят. Но поскольку ни один арендатор не намерен так долго ждать, то многие бренды, когда арендуют помещение, прямо в договорах прописывают: вы должны нам в течение двух лет пролоббировать парковку, иначе нас не устраивает, – пояснил консультант. – Понятно, что иначе просто не будет торговли. Обычно договариваются о сроке в два года, чтобы решить вопрос. Соответственно, арендодатель предпринимает различные усилия, чтобы этого достичь. И помимо легальных усилий или легального лоббирования в нашей стране используются и так называемые «элементы конструктивного диалога». Так что вероятность того, что город вдруг решил именно у входа в люксовые магазины сделать парковку, конечно, минимальна. Скорее всего, это лоббировали арендодатели, используя все доступные им ресурсы, потому что просто не хотели потерять клиента».

«Если знать, к кому обратиться, то обычно это делают без всяких проектов, под видом восстановления благоустройства после аварийных работ или ремонта. Кто помнит, как оно было до того», – рассказал «Фонтанке» еще один эксперт.

По данным Colliers International в Санкт-Петербурге, в первом квартале 2018 года уровень вакансии (свободных площадей) на Старо-Невском проспекте постепенно снижался и составил 5% против 6% в прошлом квартале.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»