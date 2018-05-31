Бабченко не смог отказаться от предложения Порошенко стать украинцем

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что не стал отказываться от предложения президента Петра Порошенко о предоставлении украинского гражданства.

«У меня сейчас есть вид на жительство, семья моя тоже подала на вид на жительство. Разговор о том, чтоб помочь с получением гражданства, был, скажу честно, я не стал отказываться», — рассказал Бабченко подробности из встречи в интервью украинскому "Пятому каналу".

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил приставить охрану к российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье, заодно поблагодарил Службу безопасности страны за "блестящую операцию". Позже Бабченко встретился с президентом Украины.

Сегодня же президент Украины Петр Порошенко прокомментировал "спецоперацию" СБУ с инсценировкой смерти российского журналиста Аркадия Бабченко и резко негативную реакцию на нее со стороны ряда международных и общественных организаций, а также зарубежной прессы. По словам Порошенко, нужно осуждать не Украину, а Россию. "Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают оружие, целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем. Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь", – заявил Порошенко.

Напомним, журналист якобы был убит 29 мая в парадной своего дома. К вечеру следующего дня стало известно, что это было постановкой, для того чтобы раскрыть заказчиков и исполнителей готовящегося убийства. «Воскресший» Бабченко присутствовал на пресс-конференции и рассказал, что на российский след указала фотография из паспорта. Когда ему ее показали сотрудники СБУ, он понял, что информация идет из государственной службы. За его убийство якобы была назначена цена в 40 тысяч долларов. Предполагаемого заказчика убийства журналиста задержали сотрудники СБУ на входе в подземный паркинг.

Организация «Репортеры без границ» (RSF) выразила «глубокое негодование в связи с манипуляцей украинских спецслужб, предпринятой для их информационной войны».