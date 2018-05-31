Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года.

Средняя стоимость авиабилетов на июнь-август за год выросла на 15%. На перелет эконом-класса туда-обратно, в среднем, россияне тратят 20 тыс. рублей. Дешевле всего обходятся билеты «Победы» – 12,3 тыс. рублей в обе стороны.

Перелеты внутри страны за год подорожали на 14% (с 13,7 до 15,7 тыс. рублей), международные — на 24% (с 19,6 до 24,3 тыс. рублей). Основная причина роста цен – изменение валютных курсов и подорожание авиатоплива.

При этом самым бюджетным перевозчиком оказался лоукостер «Победа». За ним следует Utair со средней ценой перелета в 13,6 тыс. рублей. На третьем месте — «Азимут» (14 тыс. рублей).

«Привыкшие путешествовать россияне ищут возможность оптимизировать расходы на поездки. Одним из способов сделать это становится использование лоукостеров и классических авиакомпаний, предлагающих доступные тарифы. В случае с «Победой» в этом году мы видим интересную особенность. География поездок её пассажиров фактически шире маршрутной сети авиакомпании. В дополнение к авиабилетам «Победы» в некоторые города Европы наши клиенты приобретают железнодорожные билеты. В результате стоимость комбинированной поездки в желаемый город с пересадкой, к примеру, в Милане или Карловых Варах, оказывается существенно дешевле прямых рейсов других авиакомпаний», – рассказал руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

«Победа» сохраняет ценовое лидерство в авиаперевозках второй год подряд. По итогам 2017 года и I квартала 2018 года OneTwoTrip также признавал перелеты лоукостера самыми бюджетными.