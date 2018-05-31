В Люксембурге создают автомобиль на воздухе, заправляемый за 2 минуты

В одной из самых маленьких стран в мире собираются построить маленький автозавод, который будет выпускать маленькие и очень необычные автомобили. Страна называется Люксембург, автомобиль называется AirРod 2, а сообщает нам эту новость 31 мая люксембурское онлайн-издание Delano.lu.

Конструкцию трехколесного двухместного автомобильчика разработала местная компания MDI (Motor Development International), не так давно перебравшаяся в Великое Герцогство из соседней Франции. Но главной особенностью AirPod является то, что работает он не на бензине или, не дай бог, дизеле и даже не на электричестве, а на простом сжатом воздухе.

Сжатый до почти 250 атмосфер, воздух хранится в двух больших баллонах под сиденьем и подается непосредственно в трехцилиндровый двигатель, который в результате развивает удивительную мощность 96 лошадиных сил (72 киловатта). В результате автомобильчик легко разгоняется до 80 км/ч и имеет запас хода в 150 – 200 км на одной зарядке.

Заправлять его можно за две минуты на специальной станции со сжатым воздухом или же просто дома, в гараже. Дело в том, что «двигатель» AirPod 2,0 «обратимый», то есть может работать и в режиме компрессора, и за три с половиной часа «заправит» ваш воздушный автомобильчик «под завязку».

Создатели этого необычного транспортного средства считают, что у него масса преимуществ, среди которых не последнее место занимают простота и дешевизна в эксплуатации. Даже при зарядке «дома от розетки» каждые 100 км пути обойдутся вам всего в один евро.