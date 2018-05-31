Минтранс Малайзии о крушении «Боинга»: Нет доказательств вины России
Министр транспорта Малайзии заявил, что доказательств, на основе которых Россию можно обвинить в крушении «Боинга» над Донбассом, Совместная следственная группа (JIT) не предоставила.
Слова Энтони Лока приводит издание ChannelNews Asia 30 мая. Он заявил, что очевидные доказательства ответственности России за крушение малайзийского «Боинга» в выводах следователей отсутствуют.
Промежуточные итоги следственная группа озвучила 24 мая на пресс-конференции. JIT заявили, что «Бук», из которого якобы был подстрелен самолет, конвой военной техники в конце июня 2014 года на территорию Украины доставил с базы 53-й бригады в районе Курска. На следующий день правительство Нидерландов обвинило Россию в гибели пассажиров, к ним присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Минобороны России и постпред России при ООН выводы следователей признавать отказались.
Справка:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.