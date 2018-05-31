Стало известно имя предполагаемого заказчика убийства Бабченко

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об аресте подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Следствие предлагает арестовать человека по имени Борис Львович Герман. Ранее украинские правоохранители называли его «бизнесмен Г.». Мужчину подозревают в организации подготовки к террористическому акту – части 1 статьи 14, части 3 статьи 27, части 3 статьи 258 УК Украины (организация приготовления к террористическому акту, то есть до применения оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека).

Ранее украинские правоохранители сообщали, что заказчик убийства якобы был завербован российскими спецслужбами и готовил покушение на 30 человек.

Напомним, журналист якобы был убит 29 мая в парадной своего дома. К вечеру следующего дня стало известно, что это было постановкой, для того чтобы раскрыть заказчиков и исполнителей готовящегося убийства. «Воскресший» Бабченко присутствовал на пресс-конференции и рассказал, что на российский след указала фотография из паспорта. Когда ему ее показали сотрудники СБУ, он понял, что информация идет из государственной службы. За его убийство якобы была назначена цена в 40 тысяч долларов. Предполагаемого заказчика убийства журналиста задержали сотрудники СБУ на входе в подземный паркинг.