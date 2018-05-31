В Шушарах сотни мамочек потребовали строительства детских садов и школ

Жители посёлка Шушары вышли на митинг за строительство детских садов и школ. Об этом 31 мая сообщает движение «Гражданин Пушкин».

Судя по фотоотчетам, на митинге были не менее сотни человек, «Гражданин Пушкин» насчитал 300 шушарцев. По данным активистов, пришедшие на акцию местные жители выступили за мораторий на дальнейшую застройку района до того, как его не обеспечат нужной инфраструктурой.

«Мы устали от бесконечных проблем с устройством детей в сады и школы из-за их дефицита. За последние 5 лет в центральной усадьбе посёлка Шушары не построено ни одного нового детского сада, при этом введено в эксплуатацию порядка 20 новых многоэтажек», – говорится в обращении жителей, которое намерены отправить президенту РФ Владимиру Путину.

Как пишут авторы петиции, родители вынуждены возить детей по пробкам в другие концы Пушкинского района или устраивать детей в сады Московского и Фрунзенского районов.

В письме отмечается, что правительство Санкт-Петербурга согласовало компании «Лидер Групп» новый проект масштабной застройки на 32 000 человек западнее центральной усадьбы посёлка Шушары. После митинга в 2016 году и серии встреч инициативной группы жителей было подписано соглашение между компанией «Дальпитерстрой» и городским правительством о строительстве детского сада на 320 мест, однако объект так и не построен.