Мексика вводит ответные пошлины на товары из США

Мексика решила ввести ответные пошлины на ряд товаров из США после установления пошлин на экспортируемые в США сталь и алюминий, сообщило в четверг министерство экономики латиноамериканской страны.

Ранее Вашингтон объявил, что вводит пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Они вступят в силу в ночь на пятницу, 1 июня.

"Перед фактом пошлин, введенных США, Мексика применит равнозначные меры к различным продуктам, таким, как плоская сталь (горячий и холодный прокат, включая стальной лист и различные трубы), лампы, свиные ноги и лопатки, колбасы и пищевые продукты, яблоки, виноград, черника, различные сыры, до суммы, сопоставимой с уровнем финансовых потерь (от пошлин)", — говорится в сообщении мексиканского ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Минэкономики Мексики подчеркивает, что не считает введенные США пошлины справедливыми и обоснованными и выступает против протекционистских мер, которые вредят международной торговле.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС определится с ответными пошлинами на товары из США в ближайшие часы.

Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия. Но действие их было отложено до конца мая. ЕС пообещал симметричный ответ на них. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отметила, что под ограничения со стороны Евросоюза могут попасть апельсиновый сок, джинсы, виски и американские мотоциклы.