На развязке КАД с Гостилицким шоссе закроют съезд

На развязке КАД с Гостилицким шоссе (дорога Петродворец – Кейкино) предстоящей ночью снова будут закрывать движение, но только на одном съезде.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 часов 31 мая до 1 часа ночи 1 июня будет полностью перекрыт для движения съезд с внешнего кольца на Гостилицкое шоссе в сторону деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти.

Как и минувшей ночью, ООО СПК «Зелёный город» займётся там восстановлением технических средств организации дорожного движения.

Место работ оградят водоналивными барьерами, будут установлены временные дорожные знаки и световая сигнализация. Водителей предупредят сообщениями на информационных табло.