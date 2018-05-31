В Петербурге одну легковушку перевернул мусоровоз, а на другой повисла «Газель»

Новости с петербургских дорог рассказывают очевидцы в соцсетях. Днём и вечером 31 мая были зафиксированы как курьёзные, так и серьёзные аварии, а кроме того, неизвестный мужчина перевёл через дорогу уточку.

На улице Коллонтай после пересечения с Искровским проспектом столкнулись «Дэу Джентра» и мусоровоз. Трамвайное движение встало. Легковушка от удара выронила колесо и перевернулась на крышу. Судя по всему, не обошлось без пострадавших: через 10 минут после ДТП на место прибыли две кареты скорой помощи, одна из которых уехала с мигалками, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Несколькими часами ранее «Газель» странным образом запрыгнула на маленькую красную машинку (мкм). Это случилось при въезде на Гренадерский мост с Петроградской стороны.

А на стоянке у торгового центра «Мега Дыбенко» отличился «боевой» внедорожник: победил знак «Парковка для инвалидов 7 метров».

И наконец, о хорошем. Через оживлённое Московское шоссе в посёлке Шушары молодой человек перевёл утку с утятами. И все водители их пропустили.