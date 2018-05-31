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31.05.2018 17:44

Bloomberg: Трамп за год президентства потерял 100 млн долларов

За год президент США Дональд Трамп стал беднее на 100 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, основанные на анализе данных кредиторов, рынка, годовых отчетов и майской финансовой статистики.

Так, в июне 2017 года состояние американского лидера оценивалось в 2,9 миллиарда долларов. Спустя год Трамп стал беднее. Это связывают с падением спроса на аренду площадей в зданиях Trump Tower и Niketown, а также со снижением доходов от гольф-индустрии. Как пишет Bloomberg, на фоне скандалов, которые сопровождают президентство Трампа, его имя убрали со зданий в Нью-Йорке, Торонто и Панаме.

В Trump Organization отметили, что методика подсчета экспертов занижает стоимость основных активов компании в Нью-Йорке в сфере недвижимости.

В марте журнал Forbes сообщил, что за год президентства состояние Трампа уменьшилось на 400 миллионов долларов из-за снижения стоимости Trump Tower и Niketown.


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АО «Строительный трест»
30.05.2018 17:40
«Семейная ипотека с гос.поддержкой» 6% годовых доступна в ЖК «Город мастеров»
Жилой комплекс «Город мастеров», который компания «Строительный трест» возводит в Калининграде, получил аккредитацию по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» 6% годовых от Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и банка «Российский капитал»
LEGENDA Intelligent Development
30.05.2018 10:30
Особые условия на покупку smart-квартиры от LEGENDA
В рамках партнерского сотрудничества с компанией LEGENDA Газпромбанк предлагает покупателям smart-квартир специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
28.05.2018 18:22
Квартира в «Ясно. Янино» на хороших условиях
Стартовало уникальное предложение на квартиры в ЖК «Ясно.Янино» 2 очередь 2 пуск. Теперь новые квартиры с дизайнерской отделкой можно приобрести по интересной цене в рассрочку от застройщика с фиксированным платежом.
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Группа «Эталон» - активный участник ПМЭФ-2018
Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, приняла активное участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме
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25.05.2018 17:16
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ГК «Эталон»
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Аналитики: Лоукостер «Победа» стоит 600 млн долларов
Стоимость авиакомпании «Победа» за три года выросла в 12 раз – до 600 млн долларов, оценила американская консалтинговая компания Bain & Company. Об этом в интервью ТАСС рассказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», дочерней компанией которого является «Победа».
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