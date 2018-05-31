Bloomberg: Трамп за год президентства потерял 100 млн долларов

За год президент США Дональд Трамп стал беднее на 100 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, основанные на анализе данных кредиторов, рынка, годовых отчетов и майской финансовой статистики.

Так, в июне 2017 года состояние американского лидера оценивалось в 2,9 миллиарда долларов. Спустя год Трамп стал беднее. Это связывают с падением спроса на аренду площадей в зданиях Trump Tower и Niketown, а также со снижением доходов от гольф-индустрии. Как пишет Bloomberg, на фоне скандалов, которые сопровождают президентство Трампа, его имя убрали со зданий в Нью-Йорке, Торонто и Панаме.

В Trump Organization отметили, что методика подсчета экспертов занижает стоимость основных активов компании в Нью-Йорке в сфере недвижимости.

В марте журнал Forbes сообщил, что за год президентства состояние Трампа уменьшилось на 400 миллионов долларов из-за снижения стоимости Trump Tower и Niketown.