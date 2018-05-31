Юнкер пообещал ответ Евросоюза на заградительные пошлины США в ближайшие часы

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил 31 мая, что Европейский союз введет ответные меры на пошлины США на европейскую сталь и алюминий.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

«Это плохой день для мировой торговли. Таким образом, мы немедленно представим документ в ВТО и объявим об ответных мерах в ближайшие часы», — сказал Юнкер.

Высокопоставленный еврочиновник назвал действия США "совершенно неприемлемыми".

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.

Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия. Но действие их было отложено до конца мая. ЕС пообещал симметричный ответ на них. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отметила, что под ограничения со стороны Евросоюза могут попасть апельсиновый сок, джинсы, виски и американские мотоциклы.