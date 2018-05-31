Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области

31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей – сотрудники компании «Строительный трест».

Накануне на строительной площадке жилого квартала в Янино два десятка специалистов боролись за победу в номинациях «Лучший по профессии каменщик Санкт-Петербурга», «Лучший по профессии каменщик Ленинградской области» и «Лучший учащийся по специальности каменщик».

Олег Жизневский, специалист компании «СТ-Строй» (входит в объединение «Строительный трест») был признан лучшим каменщиком Ленинградской области. Стаж работы Олега в качестве каменщика превышает пять лет. В настоящий момент он трудится на строительстве жилого комплекса «Капитал» в Кудрово.

Олег Жизневский/АО «Строительный трест»

Сотрудники «Строительного треста» ежегодно становились победителями конкурса «Лучший каменщик». В 2018 году награда была завоевана восьмой раз.

О конкурсе

Профессиональный конкурс «Лучший каменщик» организуется Национальным объединением строителей, Профсоюзом строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при взаимодействии с соответствующими объединениями работодателей и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", разрешение на строительство №RU 47504303-76/14, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/