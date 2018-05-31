«Капитан Поникаровский» столкнулся с причалом в морском порту

Нефтеналивное судно «Капитан Поникаровский» столкнулось со стенкой причала №34 в морском порту Санкт-Петербурга. Инцидент изучает прокуратура.

Как сообщает сайт Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры 31 мая, ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания из-за ЧП в морском порту накануне. Судно «Капитан Поникаровский» в результате столкновения повредило причал, тем не менее пострадавших и розлива нефтепродуктов нет.

Отметим, что ранее судно уже становилось участником инцидентов в морском порту. В 2015 году ООО «Контур СПб» оштрафовали за разлив нефтепродуктов в акватории при их погрузке с теплохода «Волгонефть-56» на теплоход «Капитан Поникаровский».