В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа

Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах.

В настоящее время в ЖК «Краски лета» приступили к откопке котлована под строительство школы на 1175 мест. Напомним, школа участвует в программе «Стимул», в дальнейшем она будет выкуплена областным правительством. Завершить строительство соцобъекта планируется к концу 2019 года.

Кроме этого, в рамках четвертой очереди ЖК «Краски лета» (дом № 12) компания продолжает строить детский сад. Здание находится в высокой стадии готовности: завершено возведение внутренних перегородок, закончено остекление, осуществляется монтаж дверей. Окончание строительства запланировано на октябрь 2018 года.

ЖК «Краски Лета» – проект комплексного освоения территории в микрорайоне Мурино. Он реализуется в 5 очередей, в рамках которых возведут 300 000 кв. м, включая жилые и коммерческие помещения, объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школу.

В высокой стадии готовности – 90% – у компании «Полис Групп» находится еще один детский сад, который возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий ЖК «Вернисаж». В настоящее время выполняются отделочные работы внутри здания.

Жилой комплекс «Вернисаж» от «Полис Групп» – один из крупных проектов комплексного освоения территорий в Кудрово, он расположен в пешей доступности от ст. м. «Ул. Дыбенко». Комплекс состоит из 8 жилых домов, для каждого разработана индивидуальная архитектурная концепция. В эксплуатацию введены уже 7 домов. Окончание строительства, завершающего проект, 8 дома запланировано на 2 квартал 2018 года.

На сегодняшний день СК «Полис Групп» ввела в эксплуатацию 6 детских садов и 2 школы (одна из них в ЖК «Мой город» построена совместно с ГК «Арсенал»). На разных этапах строительства находятся еще 5 детских садов.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Вернисаж" в Кудрово – застройщик ООО "Полис Групп", разрешение на строительство № Ru 47504303-98/14 от 26.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК "Мой город" – застройщик ООО "Полис Групп", разрешение на строительство № Ru47504307-2 от 16.12.2014, проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents