«Начали мазать вазелином»: пока Смольный думает, «мост глупости» работает

Приключения «моста глупости» на Софийской улице продолжаются – на фоне мощной общественно-политической активности в связи с признанием его проблемы. 31 мая, в последний день весны, чуть было не случилась 151-я жертва. Но всё обошлось. Однако и весна ещё не закончилась.

Сегодняшний грузовик хоть и жёстко, прошаркав обе крайние балки моста, но прошёл. «Похоже, начали мазать крышу вазелином», – рассуждает твиттер моста.

Только что мы чуть не зафиксировали 151ю Газель, но водители похоже начали мазать крышу вазелином и эта прошла жёстко, прошаркав обе крайние балки моста. Пришлось подстраховывать водителя сбоку. pic.twitter.com/camhezGVSM — Мост глупости (@FoolsBridge) 31 мая 2018 г.

Есть и другое объяснение: нынешний герой всё же не «Газель», а «Форд». Зловещее предсказание, висящее на мосту, маркирует своим судьбоносным перстом именно «Газели» (хотя бывает, конечно, что застревают фуры или автобусы). И да, «Газель» стала той 150-й, по случайному (ли?) совпадению, в День города, после которой проблемой дорожного объекта плотно занялись городские власти: сначала депутат ЗакСа, а потом и вовсе вице-губернатор Игорь Албин, со всей решительностью выделивший на спасение моста, как бывает в сказках, три дня и три ночи.

В общем, то ли вазелин, то ли молитвы сотрудников городской администрации, то ли какое другое волшебство удержали счёт на 150. «ПАЗик» тоже пролез. Зрители снова замерли в ожидании.

Напомним, «мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он совсем молодой (конечно, жениться, даже на Яме Котовского, в таком возрасте рановато): построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году. Наверное, поэтому и крепенький-здоровенький, чему «Фонтанка» вместе с другими петербуржцами безмерно рада.