Жители микрорайона «Семь столиц» – теперь горожане

Законодательное собрание Ленинградской области 30 мая в трех чтениях одобрило закон о присвоении Кудрово статуса города. Категория населенного пункта была изменена по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко – он поддержал обращение жителей Кудрово.

Таким образом, жители микрорайона «Семь столиц» от Setl City стали горожанами. Новый статус позволит Кудрово развиваться еще активнее – в соответствии с законодательством, город должен быть обеспечен большим количеством медучреждений, школ и детских садов, чем деревня.

Напомним, весной этого года Setl City завершила строительство жилья в самом масштабном из всех реализованных в Петербурге и Ленобласти проектов комфорт-класса – «Семь столиц» в Кудрово. Микрорайон состоит из двух благоустроенных кварталов – ЖК «Лондон» и «Вена», построенных по образу и подобию европейских столиц.

На территории ЖК «Вена» уже работают три муниципальных детских сада и общеобразовательная школа, рассчитанная на 600 учеников. Проект строительства школы признан Минстроем РФ образцовым, а документация рекомендована для повторного использования на федеральном уровне.

Эксклюзивным брокером проекта «Семь столиц» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Семь столиц" - застройщик ЗАО "Развитие территорий", разрешение на строительство №RU47504303-50/13 от 20.09.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations