За покрасневшую Мурзинку предпринимателей оштрафовали на 150 тысяч

Смольный нашел источник покраснения притока Невы в Невском районе Петербурга и наказал виновных штрафом. 4 административных правонарушения потянули на штраф в 150 тысяч рублей.

Как сообщает 31 мая комитет по природопользованию Смольного, сброс загрязняющих веществ произошел из выпуска компании АО «Экопром», на ее балансе находятся 36 промышленных предприятий, за которыми, судя по периодической смене цвета реки, организация следит недостаточно тщательно. Сброс красного вещества произошел через ливневый коллектор. Оштрафованы были должностные и юридические лица, всего вынесено 4 постановления по двум административным статьям.

Напомним, в последний раз Мурзинка сменила цвет 12 мая, тогда в реке не нашли нефтепродуктов. До этого она дважды белела, за это в 2016 году на 35 тысяч уже штрафовали «Экопром», в 2017-м за нарушение сроков и порядка проведения работ по уборке территории привлекали компанию «Балтикстрим». Тогда экологи обнаружили, что Мурзинка снова стала белой.