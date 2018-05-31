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31.05.2018 17:06

США ввели заградительные пошлины на европейскую сталь и алюминий

США с завтрашнего дня начнут вводить заградительные пошлины на европейскую сталь и алюминий, заявил министр торговли страны Уилбур Росс.

Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия. Но действие их было отложено до конца мая.

В Евросоюзе с сожалением встретили это решение и пообещали дать «решительный» ответ. Евросоюз готов защищать свои интересы в споре с США о пошлинах на металлы, заявила в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель 28 мая. По её словам, ЕС готов к переговорам, но «не когда над Европой навис дамоклов меч», поэтому подготовлены «определенные меры».

В апреле лидеры Франции, Германии и Великобритании — Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Тереза Мэй — заявили, что Европа готова защищать собственные торговые интересы в случае, если США решат ввести торговые пошлины на импорт стали и алюминия. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отметила, что под ограничения со стороны Евросоюза могут попасть апельсиновый сок, джинсы, виски и американские мотоциклы.


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