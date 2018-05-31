Еще
18:29 31.05.2018
Пришлите свою новость!
18:23
В Люксембурге создают автомобиль на воздухе, заправляемый за 2 минуты
18:19
Минтранс Малайзии о крушении «Боинга»: Нет доказательств вины России
18:12
Стало известно имя предполагаемого заказчика убийства Бабченко
18:06
В Шушарах сотни мамочек потребовали строительства детских садов и школ
17:59
Мексика вводит ответные пошлины на товары из США
17:51
В Петербурге одну легковушку перевернул мусоровоз, а на другой повисла «Газель»
17:44
Bloomberg: Трамп за год президентства потерял 100 млн долларов
17:38
Юнкер пообещал ответ Евросоюза на заградительные пошлины США в ближайшие часы
17:30
«Капитан Поникаровский» столкнулся с причалом в морском порту
17:24
Горожан приглашают на «Чистые игры»
17:19
«Начали мазать вазелином»: пока Смольный думает, «мост глупости» работает
17:13
За покрасневшую Мурзинку предпринимателей оштрафовали на 150 тысяч
17:06
США ввели заградительные пошлины на европейскую сталь и алюминий
16:59
СМИ: Мутко будет курировать Крым и Севастополь
16:54
У таможни на российско-финской границе появился автомобиль-рентген
16:48
Эксперты: россияне стали больше есть сладости
16:44
Бегунов и велосипедистов ЗСД-феста будут сопровождать врачи Euromed Express
16:40
Датский парламент запретил никабы на улицах
16:36
В России заблокирован белорусский сайт «Хартия'97»
16:32
ИТМО учредил стипендию для киберспортсменов
16:27
В Петербурге пройдет массажный марафон в помощь центру «Антон тут рядом»
16:25
Папа римский поддержал единство Православной церкви
16:19
Росстат: за неделю бензин вырос в цене на 80 копеек за литр
16:15
Аваков о «смерти» Бабченко: МВД не станет прислушиваться к мнению международных организаций
16:05
Международная федерация журналистов осудила инсценировку убийства Бабченко
15:55
Нарусова предложила обменять Сенцова на Вышинского
15:36
Порошенко об инсценировке убийства Бабченко: Надо осуждать не Украину, а Россию
15:31
Бомбу на «Старой Деревне» не нашли
15:28
Петербургские туристы в Тунисе почувствовали себя заложниками из-за атаки протестующих
15:22
В Симферополе из-за кражи кабеля отрубился телефон скорой
14:58
ГИБДД предлагает обсудить: как добиться нулевой смертности в ДТП в 94 пунктах
14:54
ОНФ посчитал: лишь 78% майских указов выполнены
14:50
"Зенит" в шоке от отставки Зидана из "Реала": вовремя подписали Семака
14:46
Американские истребители «Гроулер» впервые прилетят в Финляндию
14:43
«Старая Деревня» закрыта на проверку
14:42
Шойгу пригласил министра обороны Израиля на парад Победы
14:38
В Упсала-Цирке пройдёт детская благотворительная гаражная распродажа
14:34
В Петербурге СК за месяц завершил расследование дела подруги Анны Семенович, решившей насолить экс-супругу
14:31
ГАТИ возбудила дело против ГУДП «Центр» из-за парковки на Невском
14:29
Петербургская Царица ночи вечером явит миру пять-шесть цветков
14:17
Май в Петербурге побил рекорд столетней давности
14:10
Дети с инвалидностью со всей России соревновались на роликах в Петербурге
14:09
«Матч ТВ» покажет все игры мундиаля
13:54
Назарбаев получил пожизненные полномочия
13:50
Собчак: Сенцов отказывается прекращать голодовку, хотя у него выпадают зубы
13:46
Главарь экстремистской группировки «Невоград-2» получил 16 лет, один её участник оправдан
13:42
Путин примет арабского принца
13:28
Улюкаев пошел по этапу
13:15
Финляндия оправилась после эмбарго РФ: пищепром нашёл новые рынки сбыта
13:10
Основного конкурента Uber родом из Эстонии оценили в 1 млрд долл.
13:06
СМИ: Аршавин может стать советником президента "Зенита"
13:02
Изгнавший шамана Колю из Мариинского дворца коммунист вступил в «Единую Россию»
12:49
Дуров: Стикеры Telegram неправильно работают в iOS 11.4 из-за ограничений Apple
12:45
В дни матчей ЧМ в Петербурге изменится график метро и мостов
12:41
«Площадь Восстания» закрыли для пассажиров
12:39
Петербуржцы жалуются на пробки в туннеле между «Новокрестовской» и «Беговой»
12:25
Ким Чен Ын: Как здоровье товарища Путина?
12:20
В ЗВО подготовят снайперов с учётом сирийского опыта
12:15
Арестованным петербургским бизнесменам предъявили "выгон" в Чехию миллиона долларов
12:10
ВЦИОМ: Россияне доверяют Путину, но не Медведеву
12:04
В России начались продажи Chevrolet Traverse – с Петербурга
11:54
Финляндия планирует отказаться от табака к 2030 году
11:48
Российские должники поставили рекорд по невыездам за границу
11:44
Конфликт с катанием на капоте на Дороге жизни попал на видео
11:40
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Ким Чен Ына
11:36
Заподозренную в неуплате налогов главу туроператора не отпустили под залог 1,5 млн рублей
11:32
Петербуржцу предъявили продажу кэша на 200 млн рублей
11:13
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
31.05.2018 17:24

Горожан приглашают на «Чистые игры»

В Петергофе 2 июня пройдет экологический квест «День Эколога: Чистые игры». В этот день участники будут приводить в порядок парк Заячий ремиз.

В играх примут участие местные жители, волонтёры различных организаций и воспитанники детских домов Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» в благотворительном проекте «Полдень», оказывающем поддержку детдомовцам, и подопечные которого будут социализироваться играя, экология – это наше общее дело, а потому важность участия ребят в «Чистых играх» сложно переоценить.

«Ребята смогут создать несколько самостоятельных команд или объединиться с кем-то из взрослых. Это не только поможет им закрепить те навыки социализации и коммуникации, которым учит их «Полдень» на протяжении всего учебного года, но станет своеобразным “практическим зачетом” и полезным опытом», – сказали в «Полдне».

В течение полутора часов команды-участники будут соревноваться в сборе и сортировке мусора и демонстрировать свои знания об экологии и природе. В рамках квеста пройдут мастер-классы по раскраске эко-сумок и «Вторая жизнь вещей».

К участию в «Чистых играх» также приглашаются все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться здесь.

Более подробно о мероприятии можно узнать в официальной группе.

Справка:

«Чистые Игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея увлекательного квеста была опробована на реке Вуокса в Ленинградской области. На ней было собрано 750 мешков мусора. С тех пор прошло уже 188 игр в 80 городах.

В 2018 году проект стал международным — 31 марта «Чистые игры» прошли в Индии, 5 мая — в Нигерии, 20 мая — в Украине. Еще ряд стран планирует присоединиться, среди них Испания, Китай и другие.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
16.05.2018 12:06

В ЖК «ЗимаЛето» открылся «Центр семейной адаптации»

В корпусе 5 ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков состоялось торжественное открытие первого в России «Центра семейной адаптации». Центр будет помогать приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
ПАО «Группа ЛСР»
15.05.2018 17:08

«Группа ЛСР» и БФ «Дети ждут» открыли первый в России Центр семейной адаптации

15 мая 2018 года, в Международный день семьи, благотворительный фонд «Дети ждут» при поддержке «Группы ЛСР» открыл в Санкт-Петербурге двери Центра семейной адаптации.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
15.05.2018 15:26

«Дальпитерстрой» передает городу помещения для детских садов в Шушарах

В День защиты детей, 1 июня, СК «Дальпитерстрой» планирует передать городу порядка 2 000 кв. м. для открытия детских садов в Шушарах. Помещения расположены на первых этажах жилых домов, построенных компанией
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Горожан приглашают на «Чистые игры»
В Петербурге пройдет массажный марафон в помощь центру «Антон тут рядом»
В Упсала-Цирке пройдёт детская благотворительная гаражная распродажа
Дети с инвалидностью со всей России соревновались на роликах в Петербурге
В ЦПКиО снова будут контактировать
Петербуржцев приглашают на благотворительный марафон на Крестовский остров
В Петербурге раздадут белые цветы
Неслышащие петербургские спортсмены завоевали 11 медалей в спортивном ориентировании
В «Культурный выходной» более 2500 человек пришли в Михайловский замок
В Петербурге стартует фестиваль талантливых детей с ограниченными возможностями
Когда-нибудь Минздрав поможет, но жить хочется сейчас
Выдержать двойной удар
Помогите спасти крохотное сердце
На коне к здоровью
Звёзды для детей Павловска
Не упустить время
Помогите Ангелине победить лейкоз
Всё нормально. Вы не тупой
Изменить жизнь к лучшему
Успеть помочь за две недели
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Смотрите-ка, это ж Джонни Депп!»

кадр из видео/vk.com

В Петербурге ветер валит деревья, страдают автомобили

Акция памяти Бабченко у Соловецкого камня превратилась в праздник

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.