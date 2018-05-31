Горожан приглашают на «Чистые игры»

В Петергофе 2 июня пройдет экологический квест «День Эколога: Чистые игры». В этот день участники будут приводить в порядок парк Заячий ремиз.

В играх примут участие местные жители, волонтёры различных организаций и воспитанники детских домов Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» в благотворительном проекте «Полдень», оказывающем поддержку детдомовцам, и подопечные которого будут социализироваться играя, экология – это наше общее дело, а потому важность участия ребят в «Чистых играх» сложно переоценить.

«Ребята смогут создать несколько самостоятельных команд или объединиться с кем-то из взрослых. Это не только поможет им закрепить те навыки социализации и коммуникации, которым учит их «Полдень» на протяжении всего учебного года, но станет своеобразным “практическим зачетом” и полезным опытом», – сказали в «Полдне».

В течение полутора часов команды-участники будут соревноваться в сборе и сортировке мусора и демонстрировать свои знания об экологии и природе. В рамках квеста пройдут мастер-классы по раскраске эко-сумок и «Вторая жизнь вещей».

К участию в «Чистых играх» также приглашаются все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться здесь.

Более подробно о мероприятии можно узнать в официальной группе.

Справка:

«Чистые Игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея увлекательного квеста была опробована на реке Вуокса в Ленинградской области. На ней было собрано 750 мешков мусора. С тех пор прошло уже 188 игр в 80 городах.

В 2018 году проект стал международным — 31 марта «Чистые игры» прошли в Индии, 5 мая — в Нигерии, 20 мая — в Украине. Еще ряд стран планирует присоединиться, среди них Испания, Китай и другие.