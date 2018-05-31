Путь мяса и молока от фермера до прилавка запишут QR-кодом на упаковке

С 1 июля рынок производства и торговли продуктами животного происхождения переходит на электронную ветеринарную сертификацию в системе «Меркурий». Это должно избавить прилавки от фальсификата

Пока что оборот животноводческой продукции осуществляется по бумажным ветеринарно-сопроводительным документам. В этой системе нередки подделки сертификатов, использование серых схем. Доля фальсификата на рынке молока оценивается в 20%, на рынке рыбы – доходит до 50%, говорил в прошлом году министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Последний печальный пример – происшествие в Мариинском театре. Более 20 артистов попали в больницу с сальмонеллезом, отведав в буфете зараженную куриную печень. В том, что опасная продукция оказалась на столах артистов, ряд СМИ обвинил Россельхознадзор. Между тем документы на продукты для продажи на внутри страны выдают региональные ветеринарные управления. В случае с Мариинским театром – ветеринарное управление Московской области.

Если бы поставщики печени и ее потребитель Мариинский театр были подключены к системе «Меркурий», то отследить путь недоброкачественного товара не составило бы труда и напрасных обвинений бы не последовало. Часто именно региональные ветеринарные управления выступают против перехода на электронную сертификацию.

Система ФГИС «Меркурий» создана для того, чтобы отследить весь путь животноводческой продукции: молока, мяса, птицы, а также растительных масел от производителей сырья до конечного потребителя. На каждом этапе покупатель погашает ветеринарный сертификат продавца. В итоге, вся цепочка сделок оказывается прозрачной. А ситуации, когда из 10 тонн молока производят 10 тонн масла, становятся в принципе невозможными.

К 1 июля должны перейти на электронную сертификацию производители и дистрибьюторы мяса, птицы, молока, рыбы и морепродуктов. Чуть позже к этому списку добавится еще несколько наименований: растительные и животные жиры, масла, сухое молоко, мороженое, колбасы, консервы. Предприятиям, которые работают с этими продуктами, также нужно зарегистрироваться в «Меркурии».

Отказ от электронной сертификации чреват для бизнеса потерями прибыли. Крупнейшие торговые сети уже подключились к «Меркурию» и не смогут работать с теми, кто в системе не зарегистрирован. В конечном счете, это стимулирует производителей также присоединиться к электронной системе, рассчитывают в Россельхознадзоре.

Тем не менее пока в системе зарегистрировались только 72% предприятий, привел статистику и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин. Петербург находится в группе отстающих регионов по переходу на электронную сертификацию.

Некоторые компании, как правило, средний и малый бизнес, откладывают регистрацию на последний момент. Часть предприятий – не поддерживает внедрение прозрачной системы в принципе. Кроме того, не слишком активно подключаются к единой системе учреждения из социальной сферы, сфер здравоохранения и образования. Государственные предприятия просто не знают о нововведениях, считают в территориальном управлении Россельхознадзора.

Несмотря на все сложности, объем выдачи электронных ветеринарных сертификатов растёт. По словам Сергея Кармазина, когда система заработает в полную силу, ежегодно будет оформляться более 5 млрд сертификатов, тогда как в бумажном виде выдается не более 60 млн документов в год.

Систему «Меркурий» можно интегрировать с внутренними системами учета предприятий. Правда, это требует времени и перенастройки бизнес-процессов. Вдобавок скоро система «Меркурия» будет интегрирована с базой Налоговой службы. Это позволит двум ведомствам обмениваться информацией и сократит возможности недобросовестного ведения бизнеса.

Зарегистрироваться в «Меркурии» можно бесплатно. Все просто. На сайте территориального управления Россельхознадзора www.ursn.spb.ru размещена вкладка «Электронная ветеринарная сертификация» с шаблонами заявлений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Шаблон нужно заполнить и направить в управление Россельхознадзора. После этого компания получит пароль для доступа в систему.

Инструкции и видеокурсы по использованию системы можно найти на сайте оператора «Меркурия» http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/. В выходные по вопросу регистрации в системе можно обратиться в подразделения управления Россельхознадзора на Финляндском вокзале и в аэропорту Пулково. На сайте ведомства также указаны контакты подразделений в Ленинградской и Псковской областях.